المعتمد رسميا.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي وعلمي

يشغل بال طلاب المعاهد الأزهرية وأولياء أمورهم معرفة جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي وعلمي، وذلك يكون استعدادًا لاختبارات الترم الثاني 2024. وسيبدأ أول موعد بجدول الامتحانات في مطلع شهر يونيو القادم بالشهادة الثانوية، وستنتهي الامتحانات الأزهرية في 14 يوليو المقبل، وذلك يكون لمدة شهر ونصف خلال فترة الخضوع للامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي وعلمي

وتستعرض "الدستور" تفاصيل ومواعيد جدول امتحانات الثانوية الأزهرية شعبتي أدبي وعلمي 2024 للصفوف الثلاثة عقب التعديل النهائي.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية أدبي وعلمي 2024

وقامت إدارة الأزهر الشريف بتحديد مواعيد جدول امتحانات الثانوية الأزهرية شعبتي أدبي وعلمي 2024 للصف الثالث الثانوي، وقد ستبدأ أول شهر يونيو القادم للشعبة العلمية، وثم يليها بدء اختبارات الشعبة الأدبية باليوم التالي، وستستمر اختبارات الشهادة الثانوية الأزهريّة وتكون قرابة شهر ونصف وذلك لأداء أكثر من 17 مادة.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 علمي

السبت 1 يونيو: امتحان مادة الفقه والحديث.

الاثنين 3 يونيو: امتحان القرآن الكريم.

الأربعاء 5 يونيو: امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

السبت 8 يونيو: امتحان مادة اللغة الأجنبية.

الإثنين 10 يونيو: امتحان مادة الاستاتيكا.

الأربعاء 12 من يونيو: امتحان الأدب والنصوص.

السبت 22 يونيو 2024: امتحان الفيزياء.

الإثنين 24 يونيو: امتحان مادة التوحيد.

الأربعاء 26 من يونيو: امتحان مادة النحو.

السبت 29 يونيو: امتحان الأحياء.

الإثنين 4 يوليو 2024: امتحان مادة التوحيد.

الخميس 6 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الإثنين 1 يوليو: امتحان البلاغة.

الأربعاء 3 يوليو 2024: امتحان التفاضل والتكامل.

السبت 6 يوليو: امتحان الديناميكا.

السبت 13 يوليو: امتحان الصرف.

الإثنين 15 يوليو 2024: امتحان التفسير.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2024 أدبي

الأحد 2 يونيو 2024: امتحان مادة الفقه والإنشاء.

الثلاثاء 4 يونيو: امتحان مادة القرآن الكريم،.

الخميس 6 يونيو 2024: امتحان مادة البلاغة.

الأحد 9 يونيو 2024: امتحان الجغرافيا.

الثلاثاء 11 يونيو: امتحان مادة النحو.

الخميس 13 يونيو 2024: امتحان الحديث.

الأحد 23 يونيو: امتحان مادة التاريخ.

الثلاثاء 25 يونيو: امتحان الفلسفة والمنطق.

الخميس 27 يونيو 2024: امتحان مادة الأدب والنصوص المطالعة.

الثلاثاء الموافق 2 يوليو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 4 يوليو: امتحان مادة التوحيد.

الثلاثاء 9 يوليو 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 11 يوليو: امتحان الصرف.

الأحد 14 يوليو 2024: امتحان مادة التفسير.