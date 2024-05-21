مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 فى محافظات مصر

يحرص المسلمون على أداء جميع الصلوات الخمس في وقتها الصحيح، لذا يكثر التساؤل لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث ترتفع معدلات البحث من قِبل الكثير من المسلمين عن مواقيت الصلاة بشكل مستمر حتى يؤدوا الفريضة بأوقاتها الصحيحة، وهناك بعض الأشخاص يرتبون جدول يومهم على مواعيد الصلاة.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر

الساعة 4:17 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:52 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:28 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:46 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:15 مساءً.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجر

الساعة 4:18 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:57 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:36 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:52 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:24 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى مدينة العريش

صلاة الفجر

الساعة 4:03 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:41 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:20 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:38 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:09 مساءً.

مواعيد الصلاة فى بورسعيد

صلاة الفجر

الساعة 4:08 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:47 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:27 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:44 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:15 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة قنا

صلاة الفجر

الساعة 4:25 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:46 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:14 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:32 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:56 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم فى محافظة أسوان

صلاة الفجر

الساعة 4:30 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:45 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:08 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:27 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 8:50 مساءً.

مواعيد الصلاة اليوم فى محافظة الإسماعيلية

صلاة الفجر

الساعة 4:11 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:48 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:25 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:43 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:13 مساءً.

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صلاة الفجر

الساعة 4:21 صباحًا

صلاة الظهر

الساعة 12:53 ظهرًا

صلاة العصر

الساعة 4:28 عصرًا

صلاة المغرب

الساعة 7:46 مساءً

صلاة العشاء

الساعة 9:14 مساءً.