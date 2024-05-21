سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2024/5/21 مقابل الجنيه المصرى

يحرص المسافرون لتأدية مناسك الحج على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 /5 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري عبر جوجل، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل سعر الجنيه المصري تذبذبًا طفيفًا.

وشهدتِ السوق السوداء انخفاضًا طفيفًا بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بينما استقر سعر صرف الريال بالبنوك المصرية، وذلك طبقًا لآخر تحديث لشاشات عرض العملات، ويكون مسجلًا فى البنك المركزي المصرى قيمة 12.48 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 /5 /2024 في مصر مقابل الجنيه المصري

كما سجل بالبنك الأهلى المصرى مبلغ 12.48 جنيه للشراء و12.51 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر الريال في السوق السوداء إلى ما بين قيمة 12.40 جنيه للشراء و12.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

وتستعرض «الدستور»، في هذا التقرير سعر الريال السعودي، وأسعار العملات اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سع الريال السعودي بالبنك المركزي المصري نحو 12.48 جنيه للشراء، 12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري نحو 12.48 جنيه للشراء، ونحو 12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري نحو 12.45 جنيه للشراء، ونحو 12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، إلى نحو 12.46 جنيه للشراء، ونحو 12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري، عند نحو 12.52 جنيه للشراء، ونحو 12.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري نحو 12.38 جنيه للشراء، ونحو 12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري المصري نحو 12.48 جنيه للشراء، ونحو 12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، مقابل الجنيه المصري المصري، لـ 12.46 جنيه للشراء، ونحو 12.51 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي سيعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

أسعار العملات في مصر اليوم

متوسط سعر الدولار اليوم الثلاثاء: 46.79 جنيه للشراء، و46.92 للبيع.

متوسط سعر اليورو اليوم الثلاثاء: 50.86 جنيه للشراء، و51.02 جنيه للبيع.

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 59.41 جنيه للشراء، و59.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء: 12.47 جنيه للشراء، ومبلغ 12.51 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء: 152.32 جنيه للشراء، وقيمة 152.79 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 12.73 جنيه للشراء، ومبلغ 12.77 جنيه للبيع.

يشار إلى أن هذه الأرقام تعتمد على البيانات المنشورة حول أسعار العملات اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.