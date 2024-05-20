الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تراجع سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي تراجعا اليوم الاثنين 20 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة منتصف تعاملات الاسبوع بالبنوك بقيمة 10 قروش، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

جاء سعر الريال السعودي اليوم نحو 12.47 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع بحسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار 

سجل الريال السعودي اليوم الاثنين 20 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.47 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.47 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.45 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.41 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الإثنين 20 مايو 2024

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 19-5-2024

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.40 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.44 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.42جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.40 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.44 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.51 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك سعر الريال السعودي اليوم مقابل الليرة السورية الريال السعودي

مواد متعلقة

سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الإثنين 20 مايو 2024

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

حقيقة فيديو تحطم طائرة الرئيس الإيرانى.. واللحظات الأخيرة قبل الحادث

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

اللقطات الأولى لنقل جثمان الرئيس الإيرانى ومرافقيه من موقع تحطم الطائرة

مفاجأة غريبة.. شاهد عيان يكشف اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة الرئيس الإيرانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

صور

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

بركان الزمالك "ينفجر" في وجه الفريق المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا

مسئول أمنى إسرائيلى: سموتريتش يقود تل أبيب إلى الخطر

ارتفاع شهداء الغارة الإسرائيلية على مخيم النصيرات للاجئين إلى 31 شهيدًا