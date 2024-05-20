تراجع سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

شهد سعر الريال السعودي تراجعا اليوم الاثنين 20 مايو 2024 مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة منتصف تعاملات الاسبوع بالبنوك بقيمة 10 قروش، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الصرف للريال السعودي؛ لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

جاء سعر الريال السعودي اليوم نحو 12.47 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع بحسب البنك المركزي.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الدولار

سجل الريال السعودي اليوم الاثنين 20 مايو 2024 في مصر مقابل الدولار 1 ريال سعودي يعادل 0.27 الدولار الأمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل الريال السعودي اليوم في بنك مصر 12.47 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع.



سجل الريال السعودي في البنك الأهلي مستوى 12.47 جنيه للشراء، و12.49 جنيه للبيع.



سجل الريال السعودي في بنك الإسكندرية 12.45 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 12.41 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مستوى 12.46 جنيه للشراء، و12.51 جنيه للبيع.



وسجل الريال السعودي بنك البركة الإسلامي إلى نحو 12.40 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.



وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.44 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.



سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس بقيمة 12.42جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.



سجل الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 12.40 جنيه للشراء، و12.52 جنيه للبيع.



وسجل الريال السعودي بنك الاستثمار العربي بنحو 12.44 جنيه للشراء و12.49 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 12.51 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية اليوم الاثنين، 1 ريال سعودي يعادل 3.92 ليرة سورية.