سعر الدولار اليوم الاثنين 20-5-2024 وأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

ارتفع البحث على محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية للسؤال عن سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 في منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الاثنين 20 مايو 2024 في البنوك

وشهد سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مايو استقرارًا خلال منتصف التعاملات وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري، حيث بلغ نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

يستعرض موقع "الدستور" آخر تحديث لسعر صرف الدولار والعملات الأجنبية لحظة بلحظة، حيث سجل سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024، استقرارًا مقابل الجنيه المصري حيث بلغ نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع في منتصف التعاملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الاثنين في بنك مصر

وخلال منتصف التعاملات سجل سعر الدولار اليوم الاثنين استقرارًا مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ليسجل نحو 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024 استقرارًا حيث بلغ نحو 46.80 للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB اليوم الاثنين

وفي البنك التجاري الدولي CIB، شهد الدولار اليوم الاثنين الموافق 20 مايو استقرارًا خلال منتصف التعاملات ليبلغ متوسط سعره نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين

شهد سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الاثنين استقرارًا في منتصف التعاملات ليسجل 46.80 جنيه للشراء، 46.90 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 19 مايو 2024 خلال منتصف التعاملات سجل استقرارًا وجاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الدولار نحو 46.80 جنيه للشراء، و46.90 جنيهًا للبيع.

بلغ سعر اليورو 50.87 جنيه للشراء، و51.00 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي 12.47 جنيه للشراء، و12.50 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الاسترليني 59.43 جنيه للشراء، و59.57 جنيه للبيع.