الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024.. وموعد انعقاد الامتحانات

أرقام جلوس الدبلومات
أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 من الكلمات البحثية التي تتصدر قائمة جوجل مؤخرا وذلك مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2023/2024 وذلك لكافة الشعب الدراسية (الصناعي، الزراعي، التجاري،..) حيث يرغب الطلاب في معرفة أماكن لجانهم الامتحانية.

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رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024

يمكن استخدام رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) لمعرفة أماكن تواجد الطلاب في اللجان الامتحانية وفقا للتخصص الدراسي (الزراعي، التجاري، الصناعي، الفندقي) لكل طالب ونظام تعليمه ال (3_ 5) سنوات المسجل في استمارة دخول الامتحانات وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

تسجيل البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب.

اختيار أيقونة التعليم الفني.

تحديد التخصص الدراسي للطالب المستعلم.

إدخال كود الطالب الحاصل عليه من المدرسة.

تحديد أيقونة الاستعلام عن أرقام الجلوس.

ظهور رقم جلوس الطالب في الامتحانات النهائية ومكان اللجنة الخاصة به

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موعد انعقاد امتحانات طلاب الدبلومات الفنية 2024

تبدأ امتحانات طلاب الدبلومات الفنية التحريرية في كافة المدارس على مستوى الجمهورية وفقا المخطط الزمني المعتمد للعام الدراسي الحالي 2023/2024 يوم السبت الموافق الموافق 25 مايو 2024 لكافة التخصصات الدراسية وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 6 يونيو المقبل.

وتبدأ امتحانات العلمية والعملية في كافة المدارس قبل انطلاق الامتحانات التحريرية في المدارس تحت إشراف كامل من الإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة والتي تقييم مستوى الطالب في مجال تخصص دراسته والتي تم تدريبه عليها خلال العام الدراسي ويتم إضافة درجاتها إلى درجات الامتحانات التحريرية والتي يتم تقييم الطالب من خلالها.

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جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023/2024

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