تزامنًا مع الامتحانات والموجة الحارة.. وجبات تساعد على الترطيب والتركيز

في ظل موسم الامتحانات، والاستعداد لموسم امتحانات الثانوية العامة، وتزامنًا مع الموجة الحارة، يحتاج الطلاب إلى أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والتركيز في وقت واحد، ويرصد الدستور في التقرير التالي أبرز تلك الأطعمة.

أطعمة للترطيب

يحتاج فصل الصيف إلى تغيير النظام الغذائي والاعتماد بشكل أكبر على الفاكهة والأطعمة التي تحتوي على نسبة من الماء، والبعد عن الأطعمة التي تؤدي إلى تدفئة الجسم.

اللبن

اللبن هو عنصر أساسي في الصيف في العديد من الأسر، إنه مشروب صيفي شهير يحافظ على رطوبتك ويعزز عملية الهضم، هناك العديد من الأسباب التي تجعل اللبن الرائب هو المشروب المفضل لك في الصيف.

أوراق النعناع

أوراق النعناع تزيل حرارة الجسم وتساعد في نفس الوقت على إزالة السموم من الجسم، يضيف الكثير من الناس النعناع إلى نظامهم الغذائي ، خاصة في فصل الصيف.

الخيار

يجب عليك تضمين الخيار بوعي في نظامك الغذائي وتناوله في السلطات أو غيرها من المواد الغذائية في موسم الصيف، تحتوي هذه الخضار على نسبة عالية من الماء مما يساعدك على البقاء رطبًا.

البطيخ

يعتبر البطيخ أمر لابد منه في قائمة النظام الغذائي الخاص بك خلال فصل الصيف، يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الفائقة الليكوبين وبيتا كاروتين.

بالإضافة إلى ضرورة مراعاة شرب الماء، والإكثار من المأكولات البحرية، مثل السالمون والتونة والماكريل، على اعتبار انها سهلة الهضم وغنية بالفتامينات، والكبدة والخضروات مثل البروكلي والسبانخ، والأفوكادو والمكسرات خاصة عين الجمل ،والزبادي والجبن قليل الدسم ،وكل منتجات الألبان، والفواكه بجميع انواعها والخضروات، والبعد عن المسبكات أثناء ارتفاع درجات الحرارة.