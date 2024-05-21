الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 21-5-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المسلمين مع بداية اليوم على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 21-5-2024 عبر جوجل، لتكرار الادعية والأذكار بشكل يومي، تقربا من الله عز وجل.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 21-5-2024

وتنشر "الدستور" في هذا التقرير دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

دعاء الصباح مكتوب

يا رب لا تحرمنا من خير الفجر وأعنا على قيامه.
اللهم إني أعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن دعاءٍ لا يسمع.
اللهم افتح لنا فتحا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا.

أذكار الصباح اليوم

اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بوجهِكَ الكريمِ، وكلماتِكَ التامةِ من شرِّ ما أنتَ آخذٌ بناصيتِهِ، اللَّهمَّ أنتَ تكشفُ المغرمَ والمأثمَ، اللَّهمَّ لا يهزمُ جندُكَ، ولا يخلفُ وعدُكَ، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منكَ الجدُّ، سبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ.
اللهم إني رضيت بك ربًا، ورضيت بالإسلام دينًا فهو خير الدين، وبسيدنا محمد صل الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا.
يا رب يا كريم أجعل لي من أمري يسرى وأجعل هذا اليوم يسير في الصباح والمساء.

دعاء للمتوفين

« اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك، خرج من الدّنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبّائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنّك لا إله إلّا أنت، وأنّ محمّدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به».

دعاء لجدتي المتوفية

اللهم ارحم جدتي واغفر لها وعوضها عن كل ألم أصابها في الدنيا بالجنة، اللهم أرحمها برحمتك الواسعة وكنّ لها الرفيق الأعلى يا ربّ العالمين.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللهمّ أعنّي ولا تعن عليّ، وأنصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسّر الهدى لي، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شكّارًا، لك ذكّارًا، لك رهّابًا، لك مطواعًا، لك مخبتًا، لك أواهًا منيبًا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبّت حجتي واهدِ قلبي وسدّد لساني واسلل سخيمة صدري.

دعاء دخول الامتحان

اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع، اللهم أجب دعاءنا ويسر أمرنا، وافتح علينا فتحا عظيما يا أكرم الأكرمين.

دعاء ختم القرآن

اللهم أصلح لى دينى الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لي في كل خير وأجعل الموت راحة لي من كل شر.

«اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الإثنين 20 مايو 2024

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 19 مايو 2024

دعاء دخول المسجد

وعند دخول المسجد عليه أن يدخل بقدمه اليمنى والدعاء بذكرٍ مأثور، وهو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَإِذَا خَرَجَ قَالَ:بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ.

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