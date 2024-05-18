السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اللهم انصر إخواننا في فلسطين".. دعاء تقشعر له الأبدان من الشيخ رمضان عبد المعز

الشيخ رمضان عبد المعز
الشيخ رمضان عبد المعز

قدم الشيخ رمضان عبد المعز، خلال تقدم حلقة اليوم السبت، من برنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع على فضائية dmc، دعاء تقشعر له الأبدان قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدًا يوافي نعم الله تبارك وتعالى علينا ويكافئ مزيدًا على باب الملك القدوس نقف خاشعين نسبح بحمده ونقدس له سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم سبحانك يا مولانا لا فهم لنا إلا ما أفهمتنا إنك أنت الجواد الكريم".

وتابع: "هيئ لنا يا مولانا من فضلك وكرمك ومددك ما يضبط كلماتنا وقسم اللهم لنا من خشيتك ما يُنير لنا الطريق فلا نسكت على باطل، لك الحمد يا مولانا على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة".

وأردف: "اللهم صلي على الرسول المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد جميل الذات وكامل الصفات وسيد السادات ونور الموجودات سيدي وحبيبي يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار المهاجرين والأنصار وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم آمين".

"يا قوي يا متين انصر الإسلام وأعز المسلمين ورد الأقصى إلى المسلمين وارزقنا فيه صلاة يا رب العالمين واجعل اللهم بلادنا أمنا وسلاما رخاءا وسائر بلاد المسلمين والمسالمين يا أكرم الأكرمين وانصر اللهم إخواننا في فلسطين".

فلسطين الشيخ رمضان عبد المعز رمضان عبد المعز فضائية DMC لعلهم يفقهون

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