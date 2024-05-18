السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز

الستات مايعرفوش يكدبوا.. طرق الشفاء من مرض التعلق فى العلاقات

هدى سالم
هدى سالم

قالت هدى سالم، استشاري الإرشاد الأسري، إن التعلق المرضي هو حالة عاطفية يرتبط فيها الشخص بالآخرين بطريقة قهرية، حيث يمكن أن يكون هذا التعلق مع الأشخاص أو الأشياء، ويؤدي إلى تصرفات خاطئة ومضرة. 

وأوضحت "سالم"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع على فضائية cbc، أن طرق الشفاء من مرض التعلق المرضي، تتمثل في الصدق والصراحة، من خلال تجنب الاندماج في علاقات مزيفة، وكن صريحًا مع نفسك ومع الآخرين.

كما أن القبول والاعتراف بأن لديك مشكلة في التعلق المرضي هو خطوة أولى مهمة، بالإضافة إلى تغيير التفكير السلبي، مثل عدم شخصنة المواقف والتفكير بشكل واقعي.

وأشارت إلى أن الانشغال في هوايات وأنشطة مفيدة، من خلال تحسين الذات وتوجيه الانتباه إلى أمور إيجابية، بالإضافة إلى اللجوء إلى استشارة نفسية والبحث عن مساعدة من مختصين في الصحة النفسية.

ونوهت إلى أن وضع الحدود، من خلال تحديد حدود واضحة للعلاقات والتفاعل مع الآخرين، من الأمور المهمة، فضلًا عن التركيز على الأمور الأكثر أهمية وترك الأمور السلبية.

الستات مايعرفوش يكدبوا مرض التعلق هدى سالم استشاري الإرشاد الأسري فضائية CBC

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