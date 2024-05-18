خبيرة إرشاد أسرى: الإفراط فى العطاء لشخص لا يستحق مُهلك

قالت هدى سالم، استشاري الإرشاد الأسري، إن هناك فرقًا بين التعلق الطبيعي والتعلق غير الطبيعي في العلاقات العاطفية والاجتماعية، مؤكدة أننا على مسافة واحدة من الاهتمام والمحبة، وعلى الجميع التعامل لتجنب إيذاء الغير.

وأضافت "سالم"، خلال استضافتها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية cbc، أن التعلق المرضي باختصار هو التعلق الذي يؤثر على صحتنا النفسية والجسدية.

ونوهت بأن التعلق درجات بدايتها التعود حتى يصل إلى الإدمان على وجود شخص ما، مشيرة إلى أننا نحتاج إلى توطيد ثقافة المسافات، خاصة في العلاقات الزوجية.

وأشارت إلى أن الغيرة والمشاعر التي يعتقد البعض بأنها مشاعر طبيعية، ولكن لا بد أن تكون بقدر، حتى لا ينفر الطرف الآخر، مؤكدة أن الإفراط في العطاء لشخص لا يستحق مُهلك.

ونصحت بضرورة تجنب الضغط على النفس، والعمل على إسعادها من خلال ممارسة الرياضة أو الأنشطة التي تجلب السعادة لأصحابها.