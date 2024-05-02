تزايدت معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ومن المقرر أن تنطلق الشهر القادم امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الموافق يوم السبت الموافق 1 يونيو.

ويشمل جدول الثانوية الأزهرية، على امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، ويمتحن طلاب القسم العلمي فى يوم منفرد عن طلاب القسم الأدبى،، ومن المحتمل أن تتم عملية التصحيح عقب انتهاء الامتحانات بشكل مباشر، والنتيجة خلال شهر أغسطس 2024.

جدول امتحانات الثانوية الأزهريّة 2024

امتحانات الثانوية الأزهرية القسم العلمي

اليوم الاول عملي 1يونيو مادتى الفقه والحديث.

اليوم الثاني عملي 3 يونيو مادة القرآن الكريم.

اليوم الثالث علمي 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية.

اليوم الرابع علمي 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية.

اليوم الخامس علمي 10 يونيو الاستاتيكا.

اليوم السادس علمي 12 يونيو الأدب والنصوص.

اليوم السابع علمي 22 يونيو الفيزياء.

اليوم الثامن علمي 24 يونيو التوحيد.

اليوم التاسع علمي 26 يونيو النحو.

اليوم العاشرعلمي 29 يونيو الأحياء.

اليوم الحادي عشر علمي 1 يوليو البلاغة.

اليوم الثاني عشر علمي 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل.

اليوم الثالث عشرعلمي 6 يوليو مادة الديناميكا.

اليوم الرابع عشرعلمي 10 يوليو الكيمياء.

اليوم الخامس علمي عشر 13 يوليو الصرف.

اليوم السادس علمي 15 يوليو مادة التفسير.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي