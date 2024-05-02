جدول امتحانات الثانوية الأزهريّة 2024
تزايدت معدلات البحث عن جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، ومن المقرر أن تنطلق الشهر القادم امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 الموافق يوم السبت الموافق 1 يونيو.
ويشمل جدول الثانوية الأزهرية، على امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، ويمتحن طلاب القسم العلمي فى يوم منفرد عن طلاب القسم الأدبى،، ومن المحتمل أن تتم عملية التصحيح عقب انتهاء الامتحانات بشكل مباشر، والنتيجة خلال شهر أغسطس 2024.
جدول امتحانات الثانوية الأزهريّة 2024
امتحانات الثانوية الأزهرية القسم العلمي
اليوم الاول عملي 1يونيو مادتى الفقه والحديث.
اليوم الثاني عملي 3 يونيو مادة القرآن الكريم.
اليوم الثالث علمي 5 يونيو مادة الجبر والهندسة الفراغية.
اليوم الرابع علمي 8 يونيو امتحان مادة اللغة الأجنبية.
اليوم الخامس علمي 10 يونيو الاستاتيكا.
اليوم السادس علمي 12 يونيو الأدب والنصوص.
اليوم السابع علمي 22 يونيو الفيزياء.
اليوم الثامن علمي 24 يونيو التوحيد.
اليوم التاسع علمي 26 يونيو النحو.
اليوم العاشرعلمي 29 يونيو الأحياء.
اليوم الحادي عشر علمي 1 يوليو البلاغة.
اليوم الثاني عشر علمي 3 يوليو مادة التفاضل والتكامل.
اليوم الثالث عشرعلمي 6 يوليو مادة الديناميكا.
اليوم الرابع عشرعلمي 10 يوليو الكيمياء.
اليوم الخامس علمي عشر 13 يوليو الصرف.
اليوم السادس علمي 15 يوليو مادة التفسير.
جدول امتحانات الثانوية الأزهرية القسم الأدبي
- اليوم الاول ادبي 2 يونيو بمادتى الفقه والإنشاء.
- اليوم الثاني ادبي 4 يونيو القرآن الكريم.
- اليوم الثالث ادبي6 يونيو البلاغة.
- اليوم الرابع ادبي 9 يونيو الجغرافيا للمبصرين.
- اليوم الخامس ادبي 11 يونيو النحو.
- اليوم السادس ادبي 13 يونيو الحديث.
- اليوم السابع ادبي 23 يونيو التاريخ.
- اليوم الثامن ادبي 25 يونيو الفلسفة والمنطق.
- اليوم التاسع ادبي 27 يونيو الأدب والمطالعة والنصوص.
- اليوم العاشر 2 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
- اليوم الحادي عشر 9 يوليو اللغة الأجنبية الثانية.
- اليوم الثاني عشر 11 يوليو الصرف.
- اليوم الثالث عشر 14 يوليو مادة التفسير.