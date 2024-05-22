تبدأ 1 يونيو.. جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 أدبي وعلمي

يتسأل عدد ضخم من المواطنين عبر محرك البحث جوجل على تفاصيل الكاملة الخاصة بمواعيد امتحانات الثانوية الأزهرية ونوضح فى السطور التالية التفاصيل الكاملة عن جدول امتحانات الثانوي الازهرية لعام 2024.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أن بداية امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 ستكون يوم السبت 1 يونيو 2024، وتستمر لمدة شهر حيث تنتهي امتحانات الثانوية الأزهرية يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024