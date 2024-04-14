جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 موعد الامتحانات

مع قرب بدء امتحانات امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 في مصر، يبحث طلاب الثانوية الأزهرية 2024 عن جدول امتحانات.

وعلى محرك البحث "جوجل" يتزايد بحث الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية حسب ما اعلن قطاع المعاهد الأزهرية.

اعلن قطاع المعاهد الأزهرية، ان بداية امتحانات الثانوية الأزهرية ستكون يوم السبت 1 يونيو 2024، وتستمر لمدة شهر حيث تنتهي امتحانات الثانوية الأزهرية يوم الإثنين الموافق 15 يوليو 2024.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

اليوم الاول من الامتحان الموافق السبت 1 يونيو: امتحان الفقه والحديث.

اليوم الثاني من الامتحان الموافق الإثنين الموافق 3 يونيو: امتحان القرآن الكريم.

اليوم الثالث من الامتحان الموافق الأربعاء الموافق 5 يونيو: امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

اليوم الرابع من الامتحان الموافق السبت الموافق 8 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية.

اليوم الخامس من الامتحان الموافق الإثنين الموافق 10 يونيو: امتحان الاستاتيكا.

اليوم السادس من الامتحان الموافق الأربعاء الموافق 12 يونيو: امتحان الأدب والنصوص.

اليوم السابع من الامتحان الموافق السبت الموافق 22 يونيو: امتحان الفيزياء.

اليوم الثامن من الامتحان الموافق الإثنين الموافق 24 يونيو: امتحان التوحيد.

اليوم التاسع من الامتحانات الأربعاء الموافق 26 يونيو: امتحان النحو.

اليوم العاشر من الامتحانات السبت الموافق 29 يونيو: امتحان الأحياء.

اليوم الحادي عشر من الامتحانات الموفق الإثنين الموافق 4 يوليو: امتحان التوحيد.

اليوم الثاني عشر من الامتحانات الخميس الموافق 6 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

اليوم الثالث عشر من الامتحانات الإثنين الموافق 1 يوليو: امتحان البلاغة.

اليوم الرابع عشر من الامتحانات الأربعاء الموافق 3 يوليو: امتحان التفاضل والتكامل.

اليوم الخامس عشر من الامتحانات يوم السبت الموافق 6 يوليو: امتحان الديناميكا.

اليوم السادس عشر من الامتحانات الأربعاء الموافق 10 يوليو: امتحان الكيمياء.

اليوم السابع عشر من الامتحانات السبت الموافق 13 يوليو: امتحان الصرف.

اليوم الساس عشر من الامتحانات الإثنين الموافق 15 يوليو: امتحان التفسير.