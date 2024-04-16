موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والمدارس الإعدادية والثانوية العامة

أسابيع وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والمدارس وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وتختلف جداول الامتحانات من محافظةل أخرى، ولكن تتفق في جدول امتحانات الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والثانوية العامة والإعدادية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات في شهر يونيو 2024، وتنتهي في شهر يوليو 2024، مع اختلافات طفيفة في بعض الكليات والمعاهد، ووفق الخارطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات يوم الخميس 30 مايو 2024، تبدأ امتحانات الترم الثاني للجامعات في 1 يونيو 2024، و تحدد كل كلية توقيت عقد امتحاناتها وفقًا لطبيعة الدراسة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة وفق البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فبراير الماضي 10 يونيو 2024، وذلك للمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء والتربية القومية، ثم تبدأ أجازة عيد الاضحى المبارك، ويستأنف الطلاب بعدها امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية والتي تبدأ من يوم السبت 22 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024.وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، على أ، يتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال مايو المقبل، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة كالتالي:

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

متى موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024؟

تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024، وفق الخارطة الزمنية التي أعانت عنها وزارة التربية والتعليم والتي تم تحديثها، لتبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم التاني يوم الأربعاء 8 مايو 2024 بدلًا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 على أن تستمر الامتحانات حتى يوم 23 من الشهر نفسه.

وتعلن كل محافظة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 منفصلة، وجاءت كالتالي:

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية القاهرة 2024