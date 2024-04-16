الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والمدارس الإعدادية والثانوية العامة

امتحانات الترم الثاني
امتحانات الترم الثاني

أسابيع وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والمدارس وفق الخارطة الزمنية التي وضعتها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وتختلف جداول الامتحانات من محافظةل أخرى، ولكن تتفق في جدول امتحانات الثانوية العامة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات والثانوية العامة والإعدادية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات

تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات في شهر يونيو 2024، وتنتهي في شهر يوليو 2024، مع اختلافات طفيفة في بعض الكليات والمعاهد، ووفق الخارطة الزمنية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات تبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات يوم الخميس 30 مايو 2024، تبدأ امتحانات الترم الثاني للجامعات في 1 يونيو 2024، و تحدد كل كلية توقيت عقد امتحاناتها وفقًا لطبيعة الدراسة.

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

تبدأ 10 يونيو| جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (أدبي وعلمي)

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

تبدأ امتحانات الثانوية العامة وفق البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في فبراير الماضي 10 يونيو 2024، وذلك للمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدى الطلاب امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والاحصاء والتربية القومية، ثم تبدأ أجازة عيد الاضحى المبارك، ويستأنف الطلاب بعدها امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية والتي تبدأ من يوم السبت 22 يونيو 2024، وتستمر حتى يوم 20 يوليو 2024.وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، على أ، يتم إعلان أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة خلال مايو المقبل، وجاء جدول امتحانات الثانوية العامة كالتالي: 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

متى موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024؟

تبدأ  امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024، وفق الخارطة الزمنية التي أعانت عنها وزارة التربية والتعليم والتي تم تحديثها، لتبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 الترم التاني يوم الأربعاء 8 مايو 2024 بدلًا من يوم السبت الموافق 25 مايو 2024 على أن تستمر الامتحانات حتى يوم 23 من الشهر نفسه.

تبدأ الشهر المقبل.. 10 تنبيهات من "التعليم" بشأن امتحانات الترم الثانى

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024

بالتزامن مع قرب امتحانات الترم الثاني.. "التعليم" تكشف حقيقة حذف المناهج تخفيفًا على الطلاب

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات بالتفصيل

وتعلن كل محافظة جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 منفصلة، وجاءت كالتالي: 

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية القاهرة 2024 
موعد امتحانات الشهادة الدقهلية 2024 
txt

تبدأ 10 يونيو| جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 (أدبي وعلمي)

txt

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي "ترم ثاني" 2024

امتحانات الترم الثانى امتحانات الثانوية العامة موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي امتحانات الشهادة الدقهلية 2024 امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الاعدادية القاهرة امتحانات الترم الثاني 2024 للجامعات جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2024 امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

براءة المتهم بقضية "فتاة الشروق".. هل يُمكن أن يحصل عليها فى الاستئناف أو النقض؟

تعرض مصر لـ"منخفض الهدير" الذى يضرب الخليج.. "الأرصاد" تحسم الجدل

العين فلقت الحجر.. نهاية مأساوية للبلوجرز محمد وسارة (فيديوجراف)

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

قرار عاجل من رابطة الأندية بشأن "اختفاء الكرات" فى مباراة الأهلى والزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

"قمة الأخطاء" بين عناد كولر.. ودلع اللاعبين.. ومستوى التحكيم

محمد رفعت

محمد بك غانم..!

جلال حمام

فى انتظار المجهول

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيلى أمام الكنيست: هناك 50 شخصًا انتحروا بسبب حالتهم النفسية

حركة إسرائيلية: تشكيل بن غفير وحدة شرطية لقمع الضفة الغربية "خطوة فاشية"

منظمة إنقاذ الطفولة: إسرائيل دمرت 90% من مدارس غزة وجامعاتها