موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

تستعد وزارة التربية والتعليم إلى اعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2024، مع استمرار جهود الوزارة في تنظيم امتحانات الثانوية العامة خلال هذه الفترة والتي تبدأ في 10 يونيو المقبل وتستمر حتى 20 يوليو، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2024.

رقم جلوس الثانوية العامة بالاسم

يستطيع طلاب الثانوية العامة الاطلاع على ارقام جلوس الثانوية العامة 2024، فور إعلانها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط الذي خصصته الوزارة لذلك.

ومن المتوقع أن يتم اعلان ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 خلال أسابيع قليلة مع بداية شهر مايو المقبل وهو نفس الموعد الذي تعلن فيه وزارة التربية والتعليم عن ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 من كل عام.

وبعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 في شهر مايو يستطيع الطلاب الإطلاع عليها من خلال الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك بالضغط هنـــــــــــــــا

ومن خلال موقع وزارة التربية والتعليم يستطيع الطلاب معرفة أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 - اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

تبد أمتحانات الثانوية العامة في 10 يونيو المقبل بالمواد التي لا تضاف للمجموع على أن يؤدي الطلاب امتحانات المواد الأساسية عقب أجازة عيد الأضحى المبارك والتي تستمر حتى 20 يوليو 2024.

وتقوم وزارة التربية والتعليم خلال هذه الفترة بفحص طلبات تحويل طلاب الصف الثالث الثانوي والتي بلغ عددها ١٢٣٧٥ طلب تحويل متنوع بين المدارس، وتم قبول ٤٨٢٤ طلب تحويل، رفض ٧٥٥١ طلب.

وتتخذ وزارة التربية والتعليم كافة الاجراءات لمكافحة الغش الإلكتروني بمختلف أشكاله إلى جانب سرعة تطبيق كافة الاجراءات القانونية ضد أي ظاهرة غش وذلك لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.