الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء تصحيح امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية في مطروح الأزهرية

امتحانات الشهادتين
امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمنطقة مطروح الأزهرية، بمقر معهدي عبد الحليم محمود، ومطروح النموجي، وسط متابعة جادة من قيادات المنطقة الأزهرية لتسيير أعمال مراكز التصحيح وتذليل العقبات.

_اعمال التصحيح

أكد فضيلة عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أن أعمال التصحيح، بالمركزين تسير في هدوء وانتظام، وفقًا لآليات وضوابط الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة القطاع.

أضاف رئيس المنطقة أن أعمال التصحيح وتقدير الدرجات تسير وفق معطيات دقيقة وضوابط لا تهاون فيها  مراعاة لحقوق الطلاب داخل أوراق الإجابة، ويتم التأمين التام لمركز التصحيح، مع توفير كافة الخدمات للمصححين داخل مقر التصحيح.

_الشهادة الابتدائية والإعدادية 

جدير بالذكر أن عدد تلاميذ الشهادة الابتدائية بلغ 1830 تلميذا وتلميذة، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 1345 طالبا وطالبة، تم توزيعهم على 41 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

وفي سياق أخر كان قد اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أمس الأربعاء، مع منسقي مبادرة براعم مصر الرقمية، بديوان عام المنطقة الأزهرية، لمناقشة خطة واستعدادات المنطقة لتنفيذها وتحقيق الهدف منها.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطيه سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومنسق المبادرة أحمد الحفيان، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، وسيد علي، مشرف الإدارات التعليمية للمشروع.

_مبادرة براعم مصر الرقمية

تناول اللقاء استعدادات المنطقة لتنفيذ مبادرة براعم مصر الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، والذي ينفذهما الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

_اعمال التسجيل للطلاب

وخلال الاجتماع، استمع رئيس المنطقة لخطة المنسقين واستعدادهم للمشروع، وأشاد بجهودهم المبذولة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للمشاركة، والحرص على إتمام اعمال التسجيل للطلاب، والتغلب على العراقيل والصعوبات رغم ضيق الوقت، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة التى تساهم فى  إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدا دعمه الكامل لهم، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب.

أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الشهادتين الابتدائية والإعدادية منطقة مطروح الأزهرية معهدي عبد الحليم محمود ومطروح النموجي مطروح

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