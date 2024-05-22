الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منطقة مطروح الأزهرية تناقش تطبيق مبادرة "براعم مصر الرقمية"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

اجتمع الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الأربعاء، مع منسقي مبادرة براعم مصر الرقمية، بديوان عام المنطقة الأزهرية، لمناقشة خطة واستعدادات المنطقة لتنفيذها وتحقيق الهدف منها.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطيه سالم، مدير عام العلوم الدينية والعربية للمنطقة، ومنسق المبادرة أحمد الحفيان، مدير إدارة المعلومات بالمنطقة، وسيد علي، مشرف الإدارات التعليمية للمشروع.

_مبادرة براعم مصر الرقمية

تناول اللقاء استعدادات المنطقة لتنفيذ مبادرة براعم مصر الرقمية لطلاب المرحلة الابتدائية من الصف الرابع حتى السادس الابتدائي، والذي ينفذهما الأزهر الشريف بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

_اعمال التسجيل للطلاب

وخلال الاجتماع، استمع رئيس المنطقة لخطة المنسقين واستعدادهم للمشروع، وأشاد بجهودهم المبذولة لتحفيز الطلاب وتشجيعهم للمشاركة، والحرص على إتمام اعمال التسجيل للطلاب، والتغلب على العراقيل والصعوبات رغم ضيق الوقت، مؤكدًا على أهمية هذه المبادرة التى تساهم فى  إعداد جيل متميز من النشء قادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مُواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية، مؤكدا على دعمه الكامل لهم، متمنيا التوفيق والسداد لجميع الطلاب.

وفي سياق أخر، كان قد أنهى طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بأداء امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.

انتظام سير الامتحانات

وأكد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية في يومها الأخير، ودخول الطلاب وفتح اللجان في مواعيدها المقررة، وبدء الامتحانات دون أي مشاكل، وأن أعمال التصحيح سوف تبدأ غدا الخميس.

_مراكز التصحيح

وحرص سالم على تفقد مراكز التصحيح وكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية والتي يبدأ العمل بهم من الغد الخميس، ولحين الانتهاء من اعمال التصحيح والرصد، مؤكدا أن جميع المعلمين المشاركين في أعمال التصحيح تم تسليمهم  خطابات التصحيح، وتم توفير كافة سبل الراحة لهم بمقرات التصحيح، وأن عمليات تأمين مراكز التصحيح والكنترولات جهزت على أكمل وجه.

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