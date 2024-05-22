تستهدف 5 آلاف مواطن.. انطلاق أعمال القافلة الطبية المجانية لبنك الشفاء بمستشفى مطروح العام

انطلقت اليوم فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمها بنك الشفاء المصري بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك في مستشفى مطروح العام حيث رصدت الدستور أعمال القافلة وإجراء الكشف على المواطنين.

_قافلة طبية مجانية

وقال محمد حمدي مشرف القوافل في بنك الشفاء المصري، خلال حديثة لـ"الدستور، إنه جرى استئناف أعمال القافلة الطبية المجانية التي يتم تنظيمها تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمستشفى مطروح العام وذلك عقب الانتهاء من الكشف على أهالي واحه سيوة لمدة يومين.

_التخصصات الطبية

وأوضح أنه يتم اليوم الكشف على الأهالي بمستشفى مطروح العام في 7 تخصصات وهم "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، أنف وأذن، نساء، رمد" مضيفا أنه سيتم الكشف غدا علي الأهالي في تخصص "الرمد" مشيرا إلى أنه يتم إجراء العمليات الجراحية في تخصص الرمد بمستشفي العام.

وأكد أنه تم الكشف على 1300 حالة من أبناء واحه سيوة على مدار يومين وجاري الكشف اليوم وغدا على الأهالي بمدينة مرسى مطروح، مشيرا إلى أنه مستهدف الكشف الطبي علي 5 آلاف مواطن خلال أعمال القافلة الطبية المجانية.



وانطلقت اليوم، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح بمنطقة أبوغليلة التابعة للإدارة الصحية بمدينة برانى، وتستمر على مدار يومين متتاليين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

-التخصصات الطبية

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يتم إطلاق القوافل الطبية بصفة مستمرة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرًا على المواطنين، حيث تضم القافلة التي تم انطلاقها اليوم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- تنظيم أسرة- والنساء والتوليد- الأسنان"، بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية

القافلة الطبية