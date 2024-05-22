الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة مطروح": انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية بمنطقة أبو غليلة في براني

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

انطلقت اليوم، فعاليات القافلة الطبية المجانية التي نظمتها مديرية الصحة بمطروح بمنطقة أبو غليلة التابعة للادارة الصحية بمدينة برانى، وتستمر على مدار يومين متتاليين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. 

_التخصصات الطبية

 

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يتم إطلاق القوافل الطبية بصفة مستمرة  لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجا وتيسيرا على المواطنين حيث تضم القافلة التي تم انطلاقها اليوم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - تنظيم أسرة - والنساء والتوليد - الأسنان" بالإضافة إلى إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. 

توفير الرعاية الصحية للمواطنين

 

وأشار  إلى أن القوافل الطبية يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازى أحمد منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة، مؤكدا أنه جرى التجهيز والإعداد للقافلة بشكل جيد، حيث إن جهود الدولة واضحة فى إطلاق الحملات والمبادرات الرئاسية والقوافل الطبية فى كافة القرى والمراكز بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وحرصا على تخفيف العبء عنهم.

الكشف الطبي

وأوضح وكيل صحة مطروح في بيان إعلامي سابق له، أن أعمال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة والتدريب وتبادل الخبرات، حيث تم الكشف على 370 مواطنا، حيث سجلت عيادة  الباطنة ٢٧ حالة وعيادة الجلدية ٩ حالة وعيادة العلاج الطبيعى ٢ حالة وعيادة الأطفال والمبتسرين ٢٩ حالة، وعيادة العظام ١٧ حالة، وعيادة تنظيم الأسرة ٦حالات وعيادة النساء والولادة عدد ٥ حالات، وعيادة الرمد ١٦ حالة، وعيادة الجراحة العامة ٨ حالات، وعيادة الأسنان ١١ حالة، وعيادة الأنف والأذن ١٩ حالة، وعيادة التخاطب ١٣ حالة، وعيادة الرمد ١٦ حالة، كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد ٧٤ منتفعا وخدمات الأشعة لعدد ٢٦ منتفعا وخدمات التحاليل الطبية لعدد ١٥ منتفعا وخدمات التثقيف الصحى لعدد ٩٦ منتفعا.

القافلة الطبية المجانية مدينة براني مديرية الصحة بمطروح منطقة ابو غليلة مطروح

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