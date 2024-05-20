الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

صحة مطروح: إعدام 100 كيلو أغذية وتحرير 16 محضر متنوع

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت حملة من  القسم الوقائي بمديرية الصحة بمطروح من ضبط واعدام اكثر من 100 كيلو اغذية وتحرير 16 محضر وذلك ضمن الاستعدادات المكثفة لمديرية الصحة لإستقبال فصل الصيف وزيادة اعداد المترددين علي المحافظة.

المنشآت الغذائية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم تكليف عدة لجان من القسم الوقائي بالمديرية للمرور ومتابعة الاسواق  حيث قامت ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بحملة مكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق.

وقامت اللجان بالمرور على 11 من المنشأت الغذائية (مخابز بلديه ومحال اغذيه ومطاعم) وقامت بإعدام أكثر من 100 كجم اغذية فاسدة وعصائر لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتحرير 16 محضر جنح صحيه لعدم حمل شهادات صحيه مع العاملين ولعدم اتباع قواعد النظافه العامه بالمنشأت وجاري العرض علي النيابة العامة.

محطات الصرف الصحي

وأضاف أن لجان صحة البيئة قامت بالمرور علي عدد من المدارس ومحطات الصرف الصحي وحمامات السباحة بعدد من القري السياحية والمرور علي عدد من محطات التحلية ومحطات معالجة الصرف الصحى.

الحملات المكثفة

وأكد "سالم" علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشأت التى تتعامل مع المواد الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتشديد الرقابة علي المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة لضبط المخالف منها والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين،مع المتابعة والرقابة المستمرة. 

القسم الوقائي استعدادات إستقبال فصل الصيف مديرية الصحة بمطروح 16 محضر مطروح

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