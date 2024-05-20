الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم مطروح" يتابع التزام رؤساء اللجان والملاحظين بتنفيذ التعليمات بامتحانات "الإعدادية"

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قدم عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الشكر لرئيس وملاحظى لجنة الرمل الاعدادية المشتركة بواحة سيوة، خلال جولته المفاجئة لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الثالث، وأدى الطلاب الامتحان في الجبر والإحصاء فترة أولى لمدة ساعتين، ومادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف وذلك بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة.

التشديد على عدم حيازة الهاتف المحمول داخل لجان الامتحان

 

وتابع وكيل تعليم مطروح مدى التزام رؤساء اللجان والملاحظين بتنفيذ التعليمات التى تم إرسالها إلى كافة اللجان ،ومنها عدم حيازة الهاتف المحمول داخل لجان الامتحان ،وكذلك الآليات التى تم الإتفاق عليها بشأن فتح مظروف الأسئلة والتى تم مناقشتها خلال الاجتماع التحضيري استعدادًا للامتحانات.

 الامتحانات خالية من  الغموض

واطمئن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الجبر والإحصاء  والتربية الدينية واضحة وخالية من  الغموض وفي مستوى الطالب  المتوسط، وشاملة جميع فقرات المنهج وفق مواصفات الورقة الامتحانية.

تواصل مباشر مع غرفة العمليات الرئيسية

وأوضح "شحاته" أنه اطمئن بتواصله المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية في 120 لجنة بكافة أرجاء مطروح، مع الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أى شكوى بشأن الامتحانات.

انتظام العملية الامتحانية

وأكد وكيل تعليم مطروح استمرار جولاته الميدانية المفاجئة لكافة اللجان الامتحانية بأرجاء مطروح لمتابعة انتظام العملية الامتحانية، وتحقيق الانضباط بجميع اللجان وتوافر المناخ التربوي الملائم ،وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح
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