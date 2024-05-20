الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم مطروح" يحصد المركزين الثامن والعاشر بالمسابقة البحثية الثقافية على مستوى الجمهورية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن تعليم مطروح حقق مركزين متقدمين على مستوى الجمهورية في المسابقة الثقافية البحثية الكبرى، والتي يتم تنظيمها سنويًا بالتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والأوقاف والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لتصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر صحيح الدين وبناء الوعي الثقافي والمعرفي. 

وأوضح وكيل تعليم مطروح  أن الطالبة روان أحمد محمد جمال الدين حصل على المركز الثامن علي مستوي الجمهورية في المسابقة ( المرحلة الاعدادية ) بينما حقق الطالبة أميرة على مصطفى بخيت علي  المركز العاشر جمهوري بالمرحلة الثانوية. 

 

إشادة بالحصول على مراكز متقدمة في المسابقات المركزية

 

وقدم شحاته الشكر والتقدير لكافة أعضاء توجيه اللغة العربية والتربية الإسلامية عرفانا بالجهد المتميز والعطاء الزاخر وتشريف القطاع التعليمي بالحصول على مراكز متقدمة في المسابقات المركزية على مستوى الجمهورية.

تصفيات المسابقة

كما قدم وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الشكر إلي  الزملاء المعلمين (المشرفين على الطلاب) والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحلها وكذلك الي  أولياء أمور الطلاب، واصفًا إياهم بشركاء الإنجاز معتبرًا هذا الفوز هو تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد متمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

وأعرب مدير المديرية عن سعادته البالغة بوجود تلك النماذج الطلابية المشرفة من أبناء تعليم مطروح/ مقدما هذا الإنجاز الي  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المتواصل للمنظومة التعليمية خاصة وأن تلك النماذج  تواصل تشريف المحافظة بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية ورفع اسمها بين كافة المديريات مؤكدا دعمه الكامل لكافة الموهوبين بجميع الأنشطة التربوية بالإدارات التعليمية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح تعليم مطروح المسابقة الثقافية البحثية مركزين متقدمين علي مستوي الجمهورية مطروح

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