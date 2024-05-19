الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح: فوز مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالمركز الأول طبقا للمعايير

محافظ مطروح
محافظ مطروح

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر لجهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة لفوزه بالمركز الأول في مسابقة مراكز المعلومات بالمحافظات خلال العام ٢٠٢٣/٢٠٢٣ التى نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، مع المشاركة المتميزة لمحافظة مطروح في تلك المسابقة، وانتهاء لجان التقييم بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من عملية التقييم وترتيب المحافظات الفائزة طبقا للمعايير المحددة. 

_تقييم مراكز المعلومات

وأوضح المهندس خالد إبراهيم مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة مطروح أنه في إطار التعاون المثمر بين محافظة مطروح ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فقد فاز مركز معلومات المحافظة  بالمركز الأول في محور تقييم مراكز المعلومات إدارات التحول الرقمي بالمحافظات لعام ٢٠٢٣، والمركز الثاني في محور التجارب التنموية الناجحة (تجربة "مشروع التمكين الاقتصادي للشباب بالمناطق الصحراوية).

_توثيق التجارب التنموية

ونوه مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ بمطروح أنه بالتنسيق مع مركز معلومات مجلس الوزراء سيتم العمل على توثيق التجارب التنموية الفائزة بالمسابقة لتعميمها على بقية المحافظات، وتشجيعا من مركز معلومات مجلس الوزراء  تم تكريم الفائزين من العاملين  وفقا للقواعد المنظمة بالمسابقة.

 

محافظ مطروح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مسابقة مراكز المعلومات بالمحافظات مطروح توثيق التجارب التنموية

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