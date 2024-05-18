السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماة الوطن" بمطروح يطلق المراجعات النهائية المجانية للثانوية العامة

حماة الوطن
حماة الوطن

 أعلن النائب عيسى أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن تنظيم فعاليات المراجعات النهائية بالمجان في مادة  اللغة الإنجليزية قبل بداية امتحانات الثانوية العامة، من خلال محمد عبد الشافي أمين العلاقات الخارجية بالحزب، مساهمة من الحزب وتخفيفًا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية.

_المراجعات النهائية

أكد النائب أن أمانة العلاقات الخارجية أطلقت المراجعات النهائية، في اللغة الإنجليزية، لتحقيق أعلى استفادة من الطلبة والطالبات، موجها الشكر لكل من يقدم خدمة للعملية التعليمية من خلال العمل التطوعي تجاه أبنائنا الطلاب فلهم منا كل تحية وتقدير.

_الدور المجتمعى

وأشار أمين حزب حماة الوطن بمطروح الى استمرار اطلاق فعاليات المراجهات النهائية للثانوية العامة خلال الفترة المقبلة، بقاعة حزب حماة الوطن بمطروح بجوار مديرية التربية والتعليم كل يوم خميس لمدة شهر، وذلك إيمانا بالدور المجتعي من الحزب قبل انطلاق الامتحانات الثانوية العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص حزب حماة الوطن بمطروح لتخفيف العبء عن أولياء الأمور بتوفير وتنظيم المراجعات النهائية للثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

في سياق آخر، كان  أعلن الدكتور وليد عبد العزيز رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، عن انطلاق المراجعات النهائية بالقوافل التعليمية المجانية بمحافظة مطروح، وذلك يومى الخميس والجمعة الموافق ٢٣ و٢٤ مايو ٢٠٢٤. 

_طلاب الثانوية العامة

وأوضح أنه تم تخصيص قاعة مجلس العمد والمشايخ لطلاب القسم الأدبي، بينما يستضيف مسرح مديرية الشباب والرياضة طلاب القسم العلمي.

حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
حماة الوطن
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