الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة شخصين إثر انقلاب "تروسيكل" بالكيلو 10 في مرسي مطروح

مستشفى مطروح العام
مستشفى مطروح العام

أصيب مساء اليوم الجمعة، شخصان إثر انقلاب تروسيكل في الكيلو 10 بمرسي مطروح وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين

وحصل “الدستور” على أسماء المصابين وهم " ابراهيم محمود على 19 سنة مصاب باشتباه كسر في القدم اليمنى كدمات متفرقة في الجسم، عبدالله محمد عبد الله 18 سنة مصاب بكدمات في الوجه والجسم ".

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.
 

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