189 مليون جنيه لميزانية "صحة مطروح" للعام المالي الجديد

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، الميزانية العامة لمديرية الشؤون الصحية بمطروح والمقررة خلال العام المالي الجديد ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ وذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، وسماح مجاهد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية وأعضاء وممثلي وزارة المالية.

دعم الخدمات الصحية

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، أن وزارة المالية قد أقرت تقديم 139 مليون جنيه لدعم الخدمات الصحية بقطاع الصحة التابع لمديرية الصحة بمطروح بالباب الثانى وخلال مناقشة لجنة الصحة اليوم تم عرض احتياجات مستشفيات وإدارات المديرية لشراء السلع ودعم الخدمات الطبية واللوجستية وضرورة زيادة القيمة المقررة بما يتلائم وتلك المتطلبات الضرورية.

زيادة الاعتمادات المالية

وأضاف أنه تم خلال انعقاد اللجنة عرض خطة التنمية بالقطاع الصحى بالمحافظة والتي تهدف إلى تطوير منظومة العمل ودعم الخدمة اللازمة للمواطنين بمختلف المراكز واستمعت لجنة الصحة للعرض التوضيحي للموقف المالي للمديرية وأوصت بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للعام القادم بقيمة ٥٠ مليون جنيه زيادة عما أقرته وزارة المالية ليصبح 189 مليون جنيه إجمالي الموازنة الباب الثانى.

تعزيز البنود المالية للموازنة المالية

وأكدت سماح مجاهد، أن تعزيز البنود المالية للموازنة المالية الجديدة سيكون له دورا كبيرا في زيادة نيل رضا المواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم وتلبية إحتياجاتهم في رعاية صحية ملائمة لمتطلباتهم.