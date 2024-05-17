حياة كريمة بمطروح تطلق مراجعات الثانوية العامة لمبادرة "تقدر فى 10 أيام" 29 مايو

أعلن منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمطروح، عن انطلاق مراجعات الثانوية العامة بالمحافظة في جميع المواد، من خلال مبادرة «تقدر في 10 أيام»، في يوم 29 مايو الجاري، بعدد من مراكز مطروح، لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، وذلك في إطار التعاون المثمر والبناء بين مؤسسة "حياة كريمة" ومؤسسة "ڤودافون مصر" لتنمية المجتمع، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

- مبادرة «تقدر فى 10 أيام»

وأوضح منسق مؤسسة "حياة كريمة" بمطروح أن المؤسسة أطلقت، يوم الإثنين الماضي، مبادرة «تقدر في 10 أيام» أون لاين لطلاب الثانوية العامة، وتستهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي لهم قبل الامتحانات، والتي بدأت بمادتي الفلسفة والمنطق على قناة "مؤسسة حياة كريمة" على اليوتيوب: (من هنا).



- دعم الطلاب

وأكد اهتمام مؤسسة "حياة كريمة" بالطلبة كجزء أصيل ضمن جهود دعم الطلاب وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من المراجعات النهائية، من خلال الإعلان والتنويه المبكر عن مواعيد المراجعات، التي تعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملًا، من المراجعات النهائية، ويتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام.