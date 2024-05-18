"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة النجيلة البحرية الإثنين

تنظم مديرية الصحة بمطروح، قافلة طبية مجانية بمنطقة النجيلة البحرية غرب مطروح التابعة للإدارة الصحية بالنجيلة يومي الإثنين والثلاثاء ٢٠ و٢١ مايو الجارىن في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تتضمن أعمالها الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في كافة قرى ومراكز المدن الثمانية بمحافظة مطروح وتوفير العلاج اللازم للمرضى وكال متطلباتهم الصحية، مؤكدا العمل على دعم وخدمة المواطنين في شتى المجالات والمجال الصحى على وجه الخصوص من أجل راحتهم وشعورهم بالرضا التام.

التخصصات الطبية

أضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم إعداد وتجهيز كل ما يخص أعمال القافلة لخدمة أهالي بمنطقة النجيلة البحرية غرب مطروح والقري والتجمعات المجاورة لها، مشيرا إلى أن القافلة يجرى تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد، منسق القوافل العلاجية بالمديرية وتضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء والتوليد- التثقيف الصحى)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، وعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

_نشر الوعى بالقضية السكانية

أشار إلى أن هذه القوافل الطبية العلاجية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية، موضحا أن ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل اقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.