الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماة الوطن" بمطروح يطلق "هنكمل بعض" لجمع الملابس للأولى بالرعاية

حماة الوطن بمطروح
"حماة الوطن" بمطروح

أعلن النائب عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن الانتهاء من جمع التبرع بالملابس المستعملة للمرحلة الأولى لمبادرة «هنكمل بعض» وإقامة معرض مقدم من أعضاء الحزب، لتوزيعها، واستفادة الأسر الأولى بالرعاية بمطروح من المبادرة.

- الكوارث والأزمات

وقال النائب عيسى أبوتمر إن مبادرة «هنكمل بعض» تأتي إيمانا بالدور المجتمعي والخيري تجاه أهالينا، من خلال جمع والتبرع بالملابس المستعملة، مساهمة من أعضاء الحزب وفكرة أمانة الكوارث والأزمات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

- معرض للملابس المستعملة

وأضاف عضو مجلس النواب أن أمانة الكوارث والأزمات أطلقت معرضا للملابس المستعملة لمبادرة «هنكمل بعض» لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة مطروح، من خلال أمانة التضامن الاجتماعي بالحزب، وسيتم التنسيق مع أمانات الحزب للمشاركة في المبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

- جمع الملابس المستعملة

وتابع «أبوتمر»، في تصريحات صحفية، أنه سيتم جمع الملابس المستعملة ضمن مبادرة «هنكمل بعض» للمرحلة الثانية بالتوسع في المبادرة، الذي يستهدف جمع أعداد أكبر، بالتبرع بالملابس سواء الجديدة أو المستعملة، مناشدا الراغبين في المشاركة بالمبادرة التواصل مع أمانة الكوارث والأزمات على صفحة الحزب الرسمية على فيسبوك، أو التوجه إلى مقر الحزب.

"حماة الوطن" بمطروح
"حماة الوطن" بمطروح
"حماة الوطن" بمطروح
1000245457
1000245457
1000245451
1000245451
1000245454
1000245454
1000245460
1000245460
أمين حزب حماة الوطن بمطروح التبرع بالملابس المستعملة مبادرة هنكمل بعض الأسر الأكثر احتياجا مطروح

مواد متعلقة

"حماة الوطن" بمطروح يدشن ندوة حول الاكتشاف المبكر للإعاقة الذهنية والتوحد

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

إصابة جلال الزكى فى حادث على طريق الواحات

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

إسبانيا تحظر رسو سفن أسلحة إسرائيل بموانئها

عاجل.. مصادر أمنية لـ"الدستور": جار تحديد موقع بلطجى الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 224 للعدوان.. المجازر الإسرائيلية متواصلة فى كل مناطق غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل