"حماة الوطن" بمطروح يطلق "هنكمل بعض" لجمع الملابس للأولى بالرعاية

أعلن النائب عيسى أبوتمر، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن الانتهاء من جمع التبرع بالملابس المستعملة للمرحلة الأولى لمبادرة «هنكمل بعض» وإقامة معرض مقدم من أعضاء الحزب، لتوزيعها، واستفادة الأسر الأولى بالرعاية بمطروح من المبادرة.

- الكوارث والأزمات

وقال النائب عيسى أبوتمر إن مبادرة «هنكمل بعض» تأتي إيمانا بالدور المجتمعي والخيري تجاه أهالينا، من خلال جمع والتبرع بالملابس المستعملة، مساهمة من أعضاء الحزب وفكرة أمانة الكوارث والأزمات، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة الوطن.

- معرض للملابس المستعملة

وأضاف عضو مجلس النواب أن أمانة الكوارث والأزمات أطلقت معرضا للملابس المستعملة لمبادرة «هنكمل بعض» لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة مطروح، من خلال أمانة التضامن الاجتماعي بالحزب، وسيتم التنسيق مع أمانات الحزب للمشاركة في المبادرة لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

- جمع الملابس المستعملة

وتابع «أبوتمر»، في تصريحات صحفية، أنه سيتم جمع الملابس المستعملة ضمن مبادرة «هنكمل بعض» للمرحلة الثانية بالتوسع في المبادرة، الذي يستهدف جمع أعداد أكبر، بالتبرع بالملابس سواء الجديدة أو المستعملة، مناشدا الراغبين في المشاركة بالمبادرة التواصل مع أمانة الكوارث والأزمات على صفحة الحزب الرسمية على فيسبوك، أو التوجه إلى مقر الحزب.

"حماة الوطن" بمطروح

"حماة الوطن" بمطروح

"حماة الوطن" بمطروح

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