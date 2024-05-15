"حماة الوطن" بمطروح يدشن ندوة حول الاكتشاف المبكر للإعاقة الذهنية والتوحد

أعلن عيسي أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عن تنظيم أمانة شؤون الإعاقة ندوة ثقيفية حول " الكشف المبكر عن الأعاقة الذهنية والتوحيد للطفل" لرفع مستوى الوعي الأسر للتعامل مع الاكتشاف المبكر للمرض، في إطار اهتمام الحزب بالتثقيف لكافة أعضاءه، بحضور سعيد المغواري أمين التنظيم، الدكتور محمد عادل أمين شؤون الإعاقة بالحزب بمشاركة الامانات النوعية ولفيف من أعضاء الحزب.

_اضطراب التوحد

وقال الدكتور محمد عادل أمين شؤون الإعاقة بالحزب ومدير مركز التوحد بالمحافظة، إن اضطراب التوحد ليس له علاج وإنما يمكن تأهيل الطفل عن طريق تدريبات معينة لتنمية مهاراته حتى يستطيع الوصول للتعايش بصورة قريبة لحياة الطفل الطبيعي، مع ضرورة اشراك اولياء امور الاطفال المصابين بهذا الاضطراب من خلال المختصين النفسيين والكوادر الطبيه في رسم خطة رعاية للطفل والمشاركة فيها من خلال المتابعة وتقديم البيانات الصحيحة عنه.

_مؤشرات لاكتشاف اضطرابات التوحد

وأشار الدكتور محمد عادل إلي وجود مؤشرات لاكتشاف اضطرابات التوحد كمشكلات التواصل والمهارات اللغوية ومشكلات سلوكية حيث يرفض الطفل العناق والكلام ويفضل اللعب بمفرده ولا يستجيب للمشاعر، كما أنه يعد طفلا أكثر عنفا من أقرانه، حيث يبدأ طفل التوحد كل شئ بوقت متأخر بعد عمر السنتين.

_الاستشارات الطبية

وعن كيفية الاكتشاف المبكر للإعاقة الذهنية طالب أمين شؤون الإعاقة بضرورة فحص الجنين قبل الولادة بالموجات الصوتية وتأكد المقبلين على الزواج من خلال الاستشارات الطبية من عدم وجود چينات قد تسبب الإعاقة العقلية للجنين، وأن نقص الأكسجين خلال الولادة والإصابة بالصفراء بعد الولادة مباشرة قد بسبب إعاقات عقلية من الممكن التغلب عليها.

_مؤشرات الإعاقة العقلية

ونوه الدكتور محمد عادل بأن تأخر الإدراك ومشاكل الذكاء والتواصل الطبيعى من مؤشرات الإعاقة العقلية، وأنه مع تقدم العمر (١٠-٢٠) يمكن ملاحظة تغير السلوكيات والمزاج مع المحيطين بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مما ينبأ ببوادر المرض النفسى.

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