حماة الوطن: مطروح في قلب وعقل الرئيس السيسي

قال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بان مطروح في عقل وقلب القيادة السياسية، وذلك بعد عقود من التهميش أصبحت ضمن اولويات الجمهورية الجديدة بالمشروعات القومية العملاقة التي نفذت علي أرض الواقع من أهمها مدينة العلمين الجديدة، ومشروع الضبعة النووي للاغراض السلمية، والقطار الكهربائي السريع، قاعدة محمد نجيب وقاعدة 3 يوليو بالنجيلة، مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة علي محور الضبعة، مشروع تطوير رأس الحكمة، وميناء جرجوب التجاري ومشروعات مدينة السلوم جاري انطلاق بها عدد من المشروعات، بالاضافة الي المشروعات الجارية العمل بها، نظرا لتمتع المحافظة الساحلية الواعدة بالمقومات السياحية والصناعية والزراعية والتجارية الهائلة لوجودها مع الحدود مع الشقيقة ليبيا.

الجمهورية الجديدة

وأكد أمين حزب حماة الوطن بمطروح ان بمجرد وصول الرئيس السيسي الحكم، الوضع تغير تمامًا لتدخل مطروح في اهتمامات الجمهورية الجديدة، والتي وصلت التنمية الي ابعد نقطة غرب مصر بمدينة السلوم الحدودية التي جممع الاهالي مع الرئيس في لقاء مليئ بالحب والصراحة، وحامل لنا الخير والاخبار السارة مقدما التهنئة لعموم الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة مراسم حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.



وأوضح قائلا: “اتقدم بأسمي آيات الشكر مقرونة بمعاني التقدير إلي رشد قيادتكم المُخلصة.. يسرني باسمي ونيابة عن أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح أن أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة حلف اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة، لنبدء معًا شعبا ومؤسسات تحت قيادة سيادتكم مرحلة جديدة من مسيرة البناء والتقدم في ضوء رواسخ الجمهورية الجديدة.. ونحن لا ننسي حكمة سيادتكم في القضايا العربية والصراع العربي مع المحتل الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وثابت موقف الدولة المصرية والوقوف بجانب أهالينا في غزة والتي حفظت علي إقامة القضية الفلسطينية وعادت مرة أخري، بالاضافة الي الدعم اليومي العيني لغزة بالطيران ومعبر رفع، برغم هذه التحديات والتي قد تعرض الوطن لدخول في نفق مظلم ولكن مستمرين في الدعم، حفظك الله ورعاك سيادة الرئيس ".



مراسم حفل تنصيب الرئيس

وأضاف النائب عيسي أبو تمر شرفت اليوم بحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس بمجلس النواب بالعاصمة الادارية، في مبني مجلس النواب الجديد، ونعاهد الله أمام الشعب المصري نحن حماة الوطن بمحافظة مطروح من بوابتها الغربية، باننا نستكمل معاكم مسيرة التنمية والعطاء، وكلنا ثقة في قدرتكم على قيادة مصر نحو المزيد من الإنجازات والنجاحات، مستكملًا مسيرة البناء المتكامل التي بدأتموها منذ توليكم زمام الأمور في البلاد، شاهدنا وعاشت مصر نقلة نوعية على اختلاف المجالات خلال فترتي رئاستكم السابقتين بدءًا من تحقيق الأمن والاستقرار، مرورًا إصلاح إقتصاديا حقيقيًا، وخلق حياة كريمة للمواطنين البسطاء، وانتشال مصر من العشوائية إلي الرقي والتقدم”.