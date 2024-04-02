الموافقة على فتح فصل تعليم مجتمعي جديد للحد من التسرب التعليمي بمطروح

قال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح، إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وافق على مقترح المديرية الخاص بفتح فصل تعليم مجتمعي ملحق بمدرسة عادل الصفتي الإبتدائي لمعالجة ظاهرة التسرب التعليمي بمدارس مدينة مرسى مطروح، والذين لم يلتحقوا بالتعليم الإبتدائي بعد سن 9 سنوات حتى 14 سنة، وذلك بعد التنسيق مع الإدارة المركزيه للتسرب من التعليم بديوان عام الوزارة .

__الحد من ظاهرة التسرب التعليمي

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن موافقة قائد الإقليم جاءت بعد مخاطبة الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي بالوزارة وموافقتها علي المقترح وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن فتح الفصل الملحق يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المديرية للحد من ظاهرة التسرب التعليمي وإتاحة فرصة التعليم لمن فاتهم السن الإلزامي للالتحاق بمدارس المدينة.

_اللوائح والقوانين

وأضاف "شحاتة" أنه تمت مخاطبة فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة من خلال إدارة التخطيط والمشروعات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاينة الفصل وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أن عدد التلاميذ المتوقع التحاقهم بالفصل ما بين خمسة عشر طالبًا وخمسة وعشرين طالب مع مراعاة السن، مؤكدًا أنه سيتم توفير معلمتين للفصل إحداهما للمستوى الأول والأخرى للمستوى الثاني، وسيتم متابعة انتظام العمل به من خلال موجهي التعليم المجتمعي وموجهي المواد الدراسية.

_تلبية كافة احتياجات جميع الطلاب

وأشاد وكيل تعليم مطروح بالتنسيق المستمر مع الدكتورة راندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية للتسرب من التعليم بديوان عام الوزارة من أجل خدمة أبنائنا فى التعليم المجتمعى وتقديم خدمة تعليمية متميزة، مقدما الشكر لمحافظ مطروح لدعمه المتواصل للمنظومة التربوية بالمحافظة، مؤكدًا أن المديرية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الخدمة التعليمية التي تلبي كافة الاحتياجات وتستوعب جميع الطلاب المتقدمين وتحد من ظاهرة التسرب التعليمي وبخاصة الفتيات وذلك في إطار سعى المديرية للارتقاء بجودة حياة المواطن فى محافظة مطروح وفق رؤية مصر 2030.