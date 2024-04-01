نائب محافظ مطروح: الرئيس السيسي أولى اهتمام بالمرأة والشباب وذوي الهمم

قالت الدكتورة دينا عثمان، نائب محافظ مطروح، أن محافظة مطروح شهدت إنشاء العديد من المشروعات القومية والتنموية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث استطاع أن يضع المحافظة علي الخريطة العالمية وستصبح مطروح في الولاية الجديدة من أهم المحافظة المحافظات علي مستوي الجمهورية.

_الاهتمام بالمرأة

وأوضحت خلال حديثها لـ"الدستور"، أنه في العهد السابق للرئيس السيسي كانت المرأة من أولي اهتماماته وأعطاها الكثير من الحقوق والمساحة لكي تظهر امكانياتها وتكون شريك فاعل في تنمية الوطن، متمنية أن تتولي المرأة في المرحلة الجديدة العديد من المناصب المؤثرة وتظهر امكانياتها وإثبات أنها ليست نصف المجتمع بل المجتمع باكمله، متمنية من الرئيس السيسي في الولاية الجديدة أن يتم الاهتمام بالشباب بشكل أكبر واتاحه الفرصة لهم لصنع القرار والمساهمه في التنمية بشكل فعال وجاد.

_الاهتمام بذوى الهمم

وأوضحت، أن اهتمام الرئيس السيسي واضح وكبير بذوي الهمم مطالبة بتوفير نقابات تعمل من أجل تلك الفئة، وإنشاء مدارس وجامعات تختص بدراسة كافه الاعاقات والاضطرابات الجسدية والنفسية للطفل زوي الهمم والاستفادة من الرسائل العلمية الموجودة في كافة الجامعات المصرية لتطوير المناهج المقدمة وذلك لتحسين وتطوير حياة ذوي الهمم سواء الموهوبين منهم او الذين يعانون من اعاقات شديدة.

_الأطفال بلا مأوى والأيتام

وأشارت قائلة: "أما عن الأطفال بلا ماوي والايتام اتمني أن اري يوما اكاديمة تعمل من خلال التنسيق بين كافة القطاعات لتوفير حياة طبيعية وكريمة لهؤلاء الأطفال وانشاء مراكز لتنمية مهراتهم وتعديل سلوكهم وندوات توعية لزيادة تقبل المجتمع لهم وتوفير إرشادات تربوية ونفسية وطبية لكافة العاملين، والاهتمام بشكل أكبر بالتعليم وخاصة في محافظة مطروح لما لها من طبيعه خاصة "، مقدمة الشكر إلي الرئيس السيسي علي المشروعات والانجازات خلال الـ 10 سنوات السابقة متمنيه له التوفيق ومزيد من التقدم والازدهار في الولاية الجديدة.