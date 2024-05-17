تفاصيل لقاء محافظ مطروح مع رئيس رابطة الجامعات الإسلامية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، اليوم الجمعة، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية وبحضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور سامي الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية وعدد من أساتذة الجامعات والمهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وعبد السلام كويلة رئيس مدينة العلمين.

تطور جامعة العلمين الدولية

وخلال اللقاء تم عرض لتطور جامعة العلمين الدولية وما شهدته خلال سنوات قليلة من طفرة تعليمية مع اقبال الطلاب عليها وما تقدمه من دور وخدمة تعليمية ومجتمعية وخدمة المجتمع المحلى وذلك ضمن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة من مشروعات تنموية في كافة المجالات ومنها التعلمية مع وجود جامعة العلمين الدولية وفرع الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري وغيرها بما يعد نموذجًا لأحدث المدن الجديدة وما تشهده من صروح كمدينة عالمية.

هدايا تذكارية

وأهدى اللواء خالد شعيب درع المحافظة وهدايا تذكارية للدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، كما أهدى الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية درع الجامعة لرئيس رابطة الجامعات الإسلامية.

كما أهدى رئيس رابطة الجامعات الإسلامية هدايا تذكارية لمحافظ مطروح ورئيس جامعة العلمين الدولية.

جولة بالعلمين الجديدة

ثم تم تنظيم جولة داخل مدينة العلمين الجديدة مع الإشادة بما يتم من إنجاز بسواعد وعقول مصرية.

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