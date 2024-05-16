خالد شعيب: نجحنا فى توفير 340 منحة دراسية لأبناء مطروح خلال 4 سنوات

حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على المشاركة في اللقاء الذى نظمته محافظة مطروح بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لطلاب الصف الثالث الثانوي العام وأولياء أمورهم.

_المنح الجامعية

جاء ذلك لتعريف الطلاب وأولياء الأمور بمعايير وإجراءات الإعداد للتقديم على المنح الجامعية لمرحلة البكالوريوس برنامج رواد علماء مصر، وذلك تيسيرا على أبناء مطروح طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، الراغبين في الالتحاق ببرنامج المنح الدراسية هذا العام.

وتم عرض تقديمي عن التعريف ببرنامج المنح وأهميته، ثم مناقشة مفتوحة مع أولياء الأمور والطلاب واستفساراتهم حول التقدم للمنح والرد عليها مع الإقبال الكبير من الطلاب.

_توفير منح دراسية

في كلمته وجه محافظ مطروح، الشكر لجهود التعاون في توفير منح دراسية لأبناء المحافظة، مشيرا إلى أن محافظة مطروح نجحت خلال 4 سنوات في توفير عدد 340 منحة دراسية، منها: ١٢٧ منحة عام ٢٠٢٠، و٦٨ منحة عام ٢٠٢١، و٥٢ منحة عام ٢٠٢٢، و٨٢ منحة دراسية هذا العام 2023 كلية وجزئية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بالتنسيق المستمر مع عدد من الجامعات الأهلية والخاصة لتوفير مزيد من الكوادر الوظيفية المستقبلية في تخصصات كالطب والهندسة والصيدلة والأسنان لخدمة أهالي مطروح، وذلك وفق الضوابط والشروط المعمول بها قانونًا مع الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص، وإعلان أسماء الطلاب المستحقين لتلك المنح، سواء بترتيب المجموع من خلال اللجنة المنوطة، وتأكيد الرغبة.

جانب من اللقاء بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء