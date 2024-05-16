محافظ مطروح يتفقد إحلال وتجديد مستشفى الصدر والحميات

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، أعمال إحلال وتجديد مستشفى الصدر والحميات بمطروح في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

ورافقه النائب جمال الشورى والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة والدكتور طارق الكاسح نقيب الأطباء بمطروح، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس يوسف شعيب مدير قطاع كهرباء مطروح وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسي مطروح وعدد من القيادات بمديرية الصحة بمطروح.

_مستشفى الحميات والصدر

ووجه محافظ مطروح بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الأعمال وأهمية الاستعداد لدخول مستشفى الحميات والصدر في التشغيل مع بدء موسم الصيف السياحى ،والتنسيق بين جميع الجهات لسرعة إنهاء الأعمال خاصة توصيل كابلات الكهرباء وخطى المياه بمستشفي الحميات أحدها لوحدة الكلى والأخرى الخزان مقدما الشكر لجهود وزارة الصحة والتعاون مع المحافظة في الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

_أعمال إحلال وتجديد مستشفى الحميات

وتفقد محافظ مطروح أعمال إحلال وتجديد مستشفى الحميات بمساحة مباني ١٨٠٠ م٢ على مساحة أجمالية ١٠٨١٥ م٢ تضم ثلاث مبانى منها ٣عيادات خارجية، والعيادات الداخلية، وثلاجات حفظ الموتى، وتشمل المستشفى ٥ أسرة للاستقبال، و٣٥ أسرة الداخلي سرير منهم ۲۰ مجانی و۱۵ اقتصادی بالإضافة إلى عدد ٧ أسرة للعناية، وجهاز تنفس صناعی،وثلاجة حفظ الموتى بعدد ٣ عيون وسرير للعزل، وكذلك معامل كيمياء - معمل pcr معمل بكترولوجي فحص بصاق مباشر أشعة عادية ومقطعية وسنار ومناظير،وصيدلية استقبال - صيدلية نفقة دولة - صيدلية داخلى - صيدلية العيادات الخارجية،و تانك الاكسجين سعة ١٠٠٠ لتر قسم للتعقيم وغرفة نفايات ومغسلة ومطبخ،وقاعة تدريب بسعة ٧٠ كرسى، بالإضافة إلى ١٢سرير سكن للفريق الطبي و٢ محول كهرباء كل منهما ٥٠٠ كيلو فولتميتر، مع الإعداد لاستقبال الأجهزة والفرش بالتنسيق مع وزارة الصحة.

_إحلال وتجديد مستشفى الصدر

كما تفقد محافظ مطروح أعمال إحلال وتجديد مستشفى الصدر بمساحة مباني ۱۲۰۰ م٢ على مساحة إجمالية ٢٢٥٠ م ٢، تضم ٢ مبنى المستشفى ومبنى العيادات الخارجية و٥ ماكينات للغسيل الكلوى، و٢٠ أسرة الداخلي، وسرير البذل، و٥ أسرة للعناية وحجز رجالى وحجز سيدات، و٢ جهاز تنفس صناعي ومونيتور وعدد ٦ أسرة العزل بالإضافة إلى اشعة سونار وصيدلية استقبال - صيدلية داخلى - صيدلية العيادات الخارجية، ووحده للفيروسات، بالإضافة إلى عدد ٢ محول كهرباء بطاقة ألف كيلوفولتميتر لكل منهما كما تضم المستشفيتين شبكة أكسجين، وشبكة انذار حريق.

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