محافظ مطروح يستقبل أولى رحلات الشارتر السياحى لموسم صيف 2024 القادمة من التشيك

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صباح اليوم الخميس أولى رحلات طيران الشارتر السياحى القادمة من دولة التشيك وذلك بمطار مرسى مطروح الدولي، بحضور اللواء الملاح محمود السيد قرمد مدير مطار مرسي مطروح الدولى، ومحمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف، والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

_أولى الرحلات السياحية

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بأولى الرحلات السياحية المبشرة بموسم سياحى كبير مع أهمية المتابعة المستمرة والجاهزية، وتجهيز الشواطئ والمزارات السياحية لاستقبال ضيوف المحافظة والتنسيق مع الفنادق التى تستقبل الأفواج السياحية والترحيب بمزيد من الرحلات السياحيه مع تيسييرالإجراءات والمتابعة المستمرة للظهور بالشكل اللائق والعمل على بدء موسم صيف سياحى ناجح.

_البروشورات باللغات الأجنبية

وأوضح محمد أنور مدير عام إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة أنه تم الإعداد لاستقبال أولى الرحلات الجوية السياحية لمطروح مع توزيع الشيكولاتة والبروشورات باللغات الأجنبية، وكذلك الترحيب من خلال طلاب إحدى المدارس مع ارتدائهم الزى البدوى.

_الفنون الشعبية والتنورة

وأضاف أن فرقة مطروح للفنون الشعبية والتنورة باستعراض عدد من اغانى الترحيب. كما قامت إدارة العمليات والعلاقات العامة بالمطار بالترحيب بالركاب والسائحين وتوزيع الورود والشيكولاته وكتيبات التعريف بمدينة مرسى مطروح، وقام مكتب هيئة تنشيط السياحة بالمحافظة بأهداء البروشورات والدليل السياحى، كما تم التنسيق مع الفنادق والشركات السياحية المستضيفة من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه من المتوقع زيادة أعداد الرحلات السياحية إلى مدينة مرسى مطروح خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطة وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية وجذب السياحة الأوروبية إلي جميع أنحاء الجمهورية.

وكان التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أمس الأربعاء، مع اللواء محمد عبد الباقي بجهاز الخدمة الوطنية والمهندس محمد جمال غريب رئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعى بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومحمد الحوفي مدير إدارة الأملاك ومحمد السيد وكيل إدارة الاستثمار بالمحافظة.

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