وكيل صحة مطروح يتفقد عيادة الحجر الصحى بمطار مرسى مطروح الدولى

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تجهيزات الحجر الصحي بمطار مطروح الدولى، استعدادا لموسم التشغيل لاستقبال الرحلات ذات الوِجهات المختلفة.

_صالة الوصول والسفر

وتفقد وكيل وزارة الصحة صالة الوصول والسفر الداخلى والدولى وصالة كبار الزوار والوقوف ميدانيًا على تجهيزات عيادة الحجر الصحي ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية المطلوبة.

_عيادة الحجر الصحى

واستقبل اللواء محمود السيد مدير مطار مطروح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمكتبه وجرى نقاش حول خطة العمل خلال الفترة القادمة بعيادة الحجر الصحى بالمطار، كما تم مناقشة الفريق الطبى والادارى حول الاحتياجات المطلوبة وحصرها للعمل على توفيرها وبصفة عاجلة، نظرًا لبدء عودة التشغيل للموسم الجديد مبكرًا.

_التموين الطبى

وخلال الزيارة وجه وكيل وزارة الصحة لمدير ادارة الحجر الصحي بالمديرية بالتنسيق مع مسؤولي إدارة التموين الطبى لدعم الحجر الصحى بثلاجات حفظ جديدة، مثمنًا دور الفريق الطبى بجميع منافذ الحجر الصحى بالمحافظة.

وفي سياق أخر، كان قد تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخميس، أعمال إحلال وتجديد مستشفيى الصدر والحميات بمطروح، في إطار متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجارية لتقديم مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

ورافقه النائب جمال الشورى والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والدكتور طارق الكاسح نقيب الأطباء بمطروح، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس يوسف شعيب مدير قطاع كهرباء مطروح، وناصر النجار نائب رئيس مدينة مرسى مطروح، وعدد من القيادات بمديرية الصحة بمطروح.

_مستشفيات الحميات والصدر

ووجه محافظ مطروح بضرورة الإسراع في إنهاء كل الأعمال وأهمية الاستعداد لدخول مستشفى الحميات والصدر في التشغيل مع بدء موسم الصيف السياحى، والتنسيق بين جميع الجهات لسرعة إنهاء الأعمال خاصة توصيل كابلات الكهرباء وخطى المياه بمستشفى الحميات أحدهما لوحدة الكلى والأخرى الخزان، مقدمًا الشكر لجهود وزارة الصحة والتعاون مع المحافظة في الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وكيل صحة مطروح يتفقد عيادة الحجر الصحى

وكيل صحة مطروح يتفقد عيادة الحجر الصحى