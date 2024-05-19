الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح

القافلة المتكاملة
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، القافلة الطبية المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم والمقامة بمقر المركز الطبي الحضري بالسنوسية أول طريق السلوم التي انطلقت في الفترة من ١٩ - ٢٠ مايو الجارى والتى تنظمها "مؤسسة مصر الخير" تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

المشاركة المجتمعية

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إن القافلة تقام بالتعاون بين مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بالمحافظة مع مؤسسة مصر الخير وفي ضوء تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم على استمرار التعاون والتنسيق المستمر  بين مؤسسات المجتمع المدنى وتأكيدا على دور المشاركة المجتمعية الفعالة بالتعاون مع جهود المحافظة نحو توفير مزيد من الخدمات لجميع الفئات الأولى بالرعاية من أبناء  بالمحافظة.

_التخصصات الطبية

وأكد أن القافلة تضم عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة إلى الصيدلية والمعمل لتقديم الخدمات الطبية، وجميع أنواع الكشف والعلاج والأجهزة التعويضية المتاحة بالمجان لأبناء المحافظة من ذوى الأحتياجات الخاصة  الحركية والسمعية والبصرية

_ المستندات المطلوبة

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة للكشف ٢ صورة رقم قومي أو شهادة ميلاد، وجميع التحاليل أو الإشاعات والتقارير الطبية الخاصة بالمريض، مؤكدا الحرص والإقبال الشديد من المواطنين على القافلة فى يومها الأول للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها.

كما وجه "سالم" لمدير الإدارة الصحية بمطروح بتقديم جميع خدمات التثقيف الصحي وخدمات مبادرات رئيس الجمهورية للصحة العامة للمترددين على القافلة، مشيدا بجهود مؤسسة مصر الخير في تنظيم وتنسيق القافلة مقدما الشكر لكل المشاركين فى هذا العمل الخيرى الرائع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ريهام رفعت مدير الإدارة الصحية بمطروح والدكتور هشام فؤاد عضو إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية وعلاء عافية مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح وعاصم النحاس المسؤل الإعلامي للمديرية.

القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح

القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح
المركز الطبي الحضري بالسنوسية القافلة الطبية المتكاملة الخدمات الطبية ذوي الهمم مطروح

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