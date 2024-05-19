غدًا.. الدفع بقافلة الدعم الطبى والعلاجى لمستشفى النجيلة المركزى

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة على توفير مزيد من الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم الدفع بقافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى النجيلة المركزى غدًا الإثنين 20 مايو الجارى وتتضمن العديد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، في إطار قوافل الدعم الطبي والعلاجي المجانية التى تنظمها مديرية الصحة بمطروح لدعم وتيسير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.



قافلة الدعم الطبى والعلاجى



وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أن أعمال قافلة الدعم الطبي والعلاجي تنطلق من مديرية الصحة بمطروح لمستشفى النجيلة المركزى وتضم العديد من التخصصات الطبية منها “الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، الأطفال، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، رمد، وعلاج طبيعي، الجلدية،الأسنان، تغذية الأطفال، أمراض القلب لمبادرة قلبك أمانة ”، بالإضافة إلى تواجد إخصائي التخاطب وتنمية المهارات لتوقيع الكشف الطبى على المرضى المترددين بالعيادات الخارجية والتدريب وتبادل الخبرات على رأس العمل.

تخفيف العبء عن كاهل المواطنين



وأضاف "سالم" أن خطة عمل قوافل الدعم الطبى والعلاجي تأتي فى إطار الرؤية السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهله.

ونوه "وكيل وزارة الصحة" بأن القافلة تم الإعداد الجيد لها من خلال الفريق الإدارى بالمديرية ويتم تنفيذها بواسطة نخبة من الأطباء المهرة والمتخصصين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للقسم الداخلى بالمستشفى، بالإضافة لعمل ندوات التوعية الصحية واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعى بالقضية السكانية

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن هناك ندوات التوعية والتثقيف تتضمن نشر الوعي بالقضية السكانية وتحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، واستمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للنهوض بمستوى الخدمة الطبية وبذل أقصى الجهود لتوفير الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية لجميع المواطنين وبصفة مستدامة.

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية مع الوصول إلى كل المناطق وتوفير الدعم الطبى اللازم لتقديم مزيد من الخدمات للمرضى.