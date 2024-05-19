الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم مطروح" يتفقد امتحانات الصف الثانى الثانوى (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، امتحانات الصف الثاني الثانوي ورقيا (الفترة المسائية) في يومها الثالث بمدرسة كريم هنداوي الثانوية بنات لمتابعة انضباط اللجان وانتظام العملية الامتحانية.

اللجان الفرعية

 

واطمأن وكيل تعليم مطروح من طالبات اللجان الفرعية بالمدرسة على توافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة خلال الامتحان الورقي والذي جاءت أسئلته بنظام الاختيار من متعدد وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم. 

 

وفي سياق آخر، كان قد عقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء لجان امتحان الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بقاعة الاجتماعات الصغرى في ديوان عام المديرية عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة، وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، وهانى السعيد رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وحمادة إبراهيم وكيل اللجنة.

ضوابط الامتحانات

وشدد وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع علي الالتزام بالتعليمات وضوابط الامتحانات وكذلك عدم تفويض أى من العاملين داخل اللجنة بمهام رئيس لجنة الامتحان، حيث إنه يعد المسئول وبشكل كامل عن حسن سير العمل بها.

 

ووجه رؤساء اللجان البالغ عددها 120 لجنة باستلام مقار اللجنة المكلفين برئاستها قبل يومين على الأقل من بدء العمل، والتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية داخل اللجان وعدم وجود أى من الوسائل الإيضاحية الخاصة بالمناهج الدراسية على جدران الفصول المخصصة كمقرات للجان الفرعية.

تشكيل لجنة الكنترول

كما وجه شحاتة رؤساء اللجان بتشكيل لجنة الكنترول داخل اللجنة الرئيسية لاستلام وتسليم أوراق الأسئلة وكراسات الإجابة وتحقيق الانضباط الكامل بدءًا من البوابة الخارجية للجنة مع مراعاة تدوير الملاحظين على اللجان الفرعية يوميًا.

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