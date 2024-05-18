وكيل "صحة مطروح" يتفقد سير الامتحانات بمدارس التمريض 

تفقد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، سير امتحانات نهاية العام لمدارس التمريض للفرقتين الأولى والثانية بجميع مدارس التمريض بالمحافظة من مدينة الحمام شرقًا وحتى سيوة جنوبًا.

واطمأن وكيل صحة مطروح، على سير أعمال اللجان الامتحانية بصورة طبيعية، والتقى المشرفين على اللجان وأعمال الكنترول من مديرية التربية والتعليم، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.

كما اطمأن على أعمال اللجنة الخاصة التي عُقِدَت بمدرسة تمريض الحمام مراعاة للظروف الصحية لطالبة من طلاب مدينة الحمام، حيث لا تستطيع الكتابة بنفسها، مؤكدًا حرص الجميع على راحة جميع الطلاب.

ووجَّه وكيل صحة مطروح، بالعمل على تذليل أي عقبات أو معوقات للطلبة والطالبات متمنيًا التوفيق للجميع.

وكيل مطروح يتفقد سير الامتحانات

وكيل مطروح يتفقد سير الامتحانات

وكيل مطروح يتفقد سير الامتحانات