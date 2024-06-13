الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأسماء اكتملت".. مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن التشكيل الوزارى الجديد وموعد أداء اليمين

مصطفى بكري
مصطفى بكري

قال الإعلامي مصطفى بكري، إنه بعد فترة من الانتظار، أعلنت الحكومة المصرية أن التشكيل الوزاري الجديد سوف يصدر في أعقاب إجازة عيد الأضحى المبارك. 

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن التشكيل النهائي اكتمل، ما أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان يلتقي ببعض المرشحين خلال الأيام الماضية سرا وفي أكثر من مكان. 

وتابع: "هذه المرة كما المرة السابقة جرى التكتم على الأسماء المرشحة بشكل كبير جدا، وبعد إعلان التشكيل الوزاري سيتم أداء القسم أمام الرئيس".

وأوضح أنه ستكون هناك مفاجآت في تغييرات المجموعة الاقتصادية، وبعض الوزراء الذين جاءوا ضمن التعديل الوزاري الذي كان في أغسطس 2022، وبعضهم قد يتولى وزارات أخرى قريبة من تخصصهم.

وأشار إلى أن هناك وزارات جديدة سيتم استحداثها وستتولى قيادتها عناصر جديدة أيضا، نفس الأمر بالنسبة للمحافظين فإن التغييرات ستكون كبيرة وقد تصل إلى أكثر من 80% في الحركة الجديدة، وكذلك نواب المحافظين.

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