الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

محافظ مطروح يترأس
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري

عقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السيني السكرتير العام المساعد ومن رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

_جهود إدارة خدمة المواطنين

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من  ٨ مارس حتى منتصف مايو، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين، بإجمالي مبلغ مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون الف جنيه، استفاد منها عدد  ٧١٧٥ مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة بجانب الاستجابة وتلبية عدد ٨٩٦١ من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي ٩٠٥٤ شكوى بنسبة تنفيذ ٩٩%.

_الإسراع في أعمال الوصلات المنزلية
وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الإنسانية حيث وافق محافظ مطروح على منح إجازة بدون مرتب لأحد المعلمين لرعاية والده بعد انتهاء الامتحانات وانقضاء مدة الخمس سنوات، ولقطاع كهرباء مطروح بأعمال الصيانة وإنارة منطقة الكيلو واحد خلف الرينسانس، وكذلك الإسراع في أعمال الوصلات المنزلية والرفع المساحي لشركة الغاز لبدء أعمالها عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة والمقرر في شهر أغسطس المقبل.

_أتوبيس النقل الجماعي


كما وافق محافظ مطروح على طلب إنشاء اتحاد شاغلين لعمارة إسكان شباب بالضبعة موجها بالدفع بلجنة من شركة مياه الشرب لمراجعة محابس بمنطقة وادي الشكوك، ودراسة الجدوى الاقتصادية بمد خط أتوبيس النقل الجماعي للمنطقة وبمرور لجنة معاينة وتحديد المقايسات لاستبدال مد خط مياه أكبر إلى إحدى الشوارع بعزبة الطواهر بمرسى مطروح بالمشاركة بين الأهالي والشركة.

_شبكة الصرف الصحي


كما وجه محافظ مطروح، بالإسراع في إنهاء أعمال مد شبكة الصرف الصحي بمنطقة عزبة الحاج علي التي تم الانتهاء من جزء منها، مؤكدا أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات أول بأول للإسراع في تلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري
اللقاء الدوري لخدمة المواطنين محافظ مطروح شكاوى المواطنين تقديم الدعم مطروح

مواد متعلقة

شعيب: تنفيذ وإنهاء الأعمال الجارية بمناطق عدة في مطروح

وكيل "تعليم مطروح" يتابع التزام رؤساء اللجان والملاحظين بتنفيذ التعليمات بامتحانات "الإعدادية"

"تعليم مطروح" يحصد المركزين الثامن والعاشر بالمسابقة البحثية الثقافية على مستوى الجمهورية

مصرع شخصين فى انفجار أسطوانة غاز بالسلوم

محافظ مطروح: فوز مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بالمركز الأول طبقا للمعايير

انطلاق القافلة المتكاملة لتقديم الخدمات الطبية لذوى الهمم بمطروح

وكيل "تعليم مطروح" يتفقد امتحانات الصف الثانى الثانوى (صور)

وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان امتحانات الإعدادية فى برانى

الأكثر قراءة

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

مفاجأة.. أمل كلونى دعمت المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

في ذكرى وفاته| كيف كشفت النيابة العامة سر الابن الغامض لسمير صبري؟

عاجل| الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو للمرة الأولى.. ماذا يحدث؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

إبراهيم عبدالفتاح

العجوز والبحر إلى فؤاد حداد

محمود خليل

كذاب «ثقيف»

رشا عبدالمنعم

أنا امرأة.. أنا أكتب

ماجد حبته

أنفاق فى عقول صدئة

صور

افتتاح معرض الزهور في رحاب المتحف المصري

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)

صحيفة عبرية: غطرسة نتنياهو تضع العلاقات بين مصر وإسرائيل على حافة الهاوية

مظاهرات ضخمة فى إسرائيل للمطالبة باستبدال حكومة نتنياهو.. غدًا