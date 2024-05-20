محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري لخدمة المواطنين

عقد اللقاء الدوري لخدمة المواطنين برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس حسين السيني السكرتير العام المساعد ومن رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

_جهود إدارة خدمة المواطنين

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من ٨ مارس حتى منتصف مايو، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين، بإجمالي مبلغ مليون وتسعمائة وثلاثة وتسعون الف جنيه، استفاد منها عدد ٧١٧٥ مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة بجانب الاستجابة وتلبية عدد ٨٩٦١ من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي ٩٠٥٤ شكوى بنسبة تنفيذ ٩٩%.

_الإسراع في أعمال الوصلات المنزلية

وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الإنسانية حيث وافق محافظ مطروح على منح إجازة بدون مرتب لأحد المعلمين لرعاية والده بعد انتهاء الامتحانات وانقضاء مدة الخمس سنوات، ولقطاع كهرباء مطروح بأعمال الصيانة وإنارة منطقة الكيلو واحد خلف الرينسانس، وكذلك الإسراع في أعمال الوصلات المنزلية والرفع المساحي لشركة الغاز لبدء أعمالها عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة والمقرر في شهر أغسطس المقبل.

_أتوبيس النقل الجماعي



كما وافق محافظ مطروح على طلب إنشاء اتحاد شاغلين لعمارة إسكان شباب بالضبعة موجها بالدفع بلجنة من شركة مياه الشرب لمراجعة محابس بمنطقة وادي الشكوك، ودراسة الجدوى الاقتصادية بمد خط أتوبيس النقل الجماعي للمنطقة وبمرور لجنة معاينة وتحديد المقايسات لاستبدال مد خط مياه أكبر إلى إحدى الشوارع بعزبة الطواهر بمرسى مطروح بالمشاركة بين الأهالي والشركة.

_شبكة الصرف الصحي



كما وجه محافظ مطروح، بالإسراع في إنهاء أعمال مد شبكة الصرف الصحي بمنطقة عزبة الحاج علي التي تم الانتهاء من جزء منها، مؤكدا أهمية التواصل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات أول بأول للإسراع في تلبية مطالب واحتياجات المواطنين.

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري

محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري