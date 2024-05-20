شعيب: تنفيذ وإنهاء الأعمال الجارية بمناطق عدة في مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الإسراع في تنفيذ وإنهاء الأعمال الجارية بعدد من المناطق بمدينة مرسي مطروح وكذلك مقترحات استكمال الأعمال والبنية التحتية وفقا للخطة الاستثمارية الحالية والقادمة.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، ورضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح، والدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد نصر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد العشرى، مدير عام مديرية الطرق والنقل بمطروح، ومحمود امبابي، مدير إدارة التخطيط بالمحافظة، وممثلي عدد من القطاعات التنفيذية والشركات المعنية.

_أعمال الرصف

وتم مناقشة جهود التنسيق لإنهاء المخطط الحالي للأعمال واستكمال المراحل المتبقية في الخطة المقبلة.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على أهمية التنسيق بين جميع الجهات وإزالة العقبات لاستكمال كافة الخدمات في المناطق المستهدفة قبل أعمال الرصف، سواء من خلال مراجعة الكابلات وأعمدة الكهرباء وشبكة التليفونات ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز وغيرها. وتم إقرار من جميع الجهات بإنهاء أعمالها قبل أعمال الرصف النهائي، لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين، مشددًا على الحفاظ على المال العام والصالح العام للمحافظة والمواطنين.

_الخطة الاستثمارية

وتم مناقشة استكمال باقي الأعمال في عدد من المناطق التي يجري العمل فيها حالياً والتي لم تكن مدرجة في الخطة الاستثمارية الحالية، وسيتم إضافتها في الخطة الاستثمارية القادمة لتوفير البنية التحتية في تلك المناطق بأكملها. ومن بين تلك الأعمال، استكمال رصف منطقة حي الشروق بالكيلو ٧، وكذلك استكمال رصف منطقة الشيخ عطيوة، واستكمال رصف عزبة العجارمة والغربية، ورصف منطقة خلف الموقف ش 15 بالكيلو 2، ورصف عزبة كفر الشيخ وأبو خريطة، ورصف شارع الشهر العقاري بالكيلو 4، ورصف عزبة العراوة خلف مدرسة العوام.

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح