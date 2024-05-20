الكشف بالمجان على 370 مواطنًا خلال قافلة طبية بمطروح (صور)

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بـ مطروح، إنه تم تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية بمستشفى النجيلة المركزى لخدمة أهالى مدينة النجيلة، وتم خلالها الكشف وتوفير العلاج من خلال 12 تخصصا طبيا.

الكشف الطبي

أوضح وكيل صحة مطروح أن أعمال القافلة تنوعت بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة والتدريب وتبادل الخبرات، حيث تم الكشف علي 370 مواطنا، حيث سجلت عيادة الباطنة ٢٧ حالة وعيادة الجلدية ٩ حالة وعيادة العلاج الطبيعى ٢ حالة وعيادة الأطفال والمبتسرين ٢٩ حالة، وعيادة العظام ١٧ حالة، وعيادة تنظيم الأسرة ٦حالات وعيادة النساء والولادة عدد ٥ حالات، وعيادة الرمد ١٦ حالة، وعيادة الجراحة العامة ٨ حالات، وعيادة الأسنان ١١ حالة، وعيادة الأنف والأذن ١٩ حالة، وعيادة التخاطب ١٣ حالة، وعيادة الرمد ١٦ حالة، كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد ٧٤ منتفعا وخدمات الأشعة لعدد ٢٦ منتفعا وخدمات التحاليل الطبية لعدد ١٥ منتفعا وخدمات التثقيف الصحى لعدد ٩٦ منتفعا.

خطة عمل قوافل

واوضح "سالم" ان اعمال القافلة تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن خطة عمل قوافل الدعم الطبى والعلاجي تأتي فى إطار الرؤية السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واهتمام الدولة بصحة المواطن والعمل على تخفيف العبء عن كاهله.

قدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بخالص الشكر والتقدير إلي الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين المشاركين فى أعمال القافلة وإلي الدكتور محمد طالب مدير مستشفي النجيلة والدكتور محمود أبوزيد نائب مدير المستشفي وجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم لانجاح أعمال القافلة.

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