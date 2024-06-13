الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

أم تعثر على طفلتها جثة وشقيقها مصاب داخل مسكنهم فى الدقهلية

جثه - أرشيفية
جثه - أرشيفية

عثرت ربة منزل على نجلتها الطفلة جثة هامدة ونجلها مصاب بحالة إعياء شديد حال تواجدهم داخل شقة سكنهم بمدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية، وعودة الأم واكتشافها الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوصول الى حقيقة الواقعة وظروفها وملابساتها.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز ضرطة السنبلاوين، من مستشفى السنبلاوين العام بوصول سيدة ومعها طفليها أحدهما جثة هامدة والآخر في حالة إعياء شديد، والسبب غير معلوم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة الرائد محمد الهلالي، رئيس المباحث الى المستشفى وبالفحص تبين وصول جثمان طفله تدعي "فرح حمادة عبد المنعم عبدالمنعم"، 6 اعوام، مقيمه منطقة المخزن نطاق المدينة، وبها آثار كدمات وخدوش بالظهر والكتف الايمن ومنطقة الحوض، وشقيقها الأصغر "وحيد، ح، ع،ع "، البالغ من العمر عامين، مقيم ذات العنوان، مصاب بفقدان للوعي وعلامات حيوية غير مستقرة ولا يوجد اثار ظاهرية.

وبسؤال والدتهما اقرت انها كانت خارج المنزل وعند عودتها عثرت عليهما في هذه الحالة، وقامت بنقلهما علي الفور الي المستشفي.
 تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت ضباط إدارة البحث الجنائي للوصول الى حقيقة الواقعة وعمل مذكرة تحريات ولوقوف علي تفاصيل الواقعة، وضبط المتورطين.

ربة منزل السنبلاوين الدقهلية جثة مدير أمن الدقهلية

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أم تعثر على طفلتها جثة وشقيقها مصاب داخل مسكنهم فى الدقهلية

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