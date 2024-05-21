دون شكاوي.. ختام امتحانات الشهادة الإبتدائية بأزهر مطروح

تابع فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الثلاثاء، ختام امتحانات نهاية العام للشهادة الابتدائية التي اختتمت بمادتي اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع، وعقدت على مدار اسبوع بداية من الاربعاء الماضي، على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

_مقار لجان مطروح

اطمئن فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم، على انتظام الطلاب في مقار لجان مطروح الإبتدائي النموذجي، وادائهم للامتحان بشكل منضبط دون أي تجاوزات..

_امتحانات الشهادة الابتدائية

وأكد رئيس المنطقة، أن اللجان كافة انهت اليوم أعمال امتحانات الشهادة الابتدائية دون شكاوى أو معوقات، على أن تبدأ أعمال التصحيح اعتبارًا من الخميس المقبل.

_امتحانات الشهادتين الإعدادية والقراءات

وفي السياق ذاته، تابع فضيلة الشيخ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، انتظام لجان امتحانات الشهادتين الإعدادية والقراءات، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان، وتم الاطمئنان على توفير المناخ الملائم للطلاب، والالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للامتحانات.

يذكر أن عدد طلاب إتمام الشهادة الابتدائية 1830 طالب وطالبة، موزعين على 17 لجنة، علي مستوى الإدارات التعليمية.

وكان قد وجه الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، الثلاثاء الماضي، بضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى حرص المنطقة الأزهرية على تلبية احتياجات جميع اللجان، وفقا للإمكانات المتاحة، وذلك بناء على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

توفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان



وأوضح الشيخ عبد العظيم سالم، أن المنطقة بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان.