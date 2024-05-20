وكيل "صحة مطروح" يتابع الحالة الصحية للمصابين فى حادث انقلاب "تروسيكل"

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين ميدنيًا بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام يرافقه الدكتور محمد طارق نائب مدير المستشفي وذلك عقب إصابة 13 شخص في حادث انقلاب تروسيكل داخل مدينة مطروح.

الاسعافات والفحوصات

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن الإصابات تنوعت بين بسيطة ومتوسطه، وجرى تقديم الاسعافات والفحوصات اللازمة لهم، ولم يسفر الحادث عن حدوث اي حالات وفاة مشيرا إلي ان اقسام الطوارئ بالمستشفي تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفي.

توافر فصائل الدم ومشتقاته

وتأكد “سالم” من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفي وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارى حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

الإجراءات التمريضية52

وتفقد "سالم" عناية القلب متابعا الإجراءات التمريضية والالتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى. مخزن المستلزمات الطبية بقسم الاستقبال لتأكد من توافر المستلزمات مشددا علي ضرورة المتابعة المستمرة لكافة النواقص والابلاغ بها حرصا علي تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للمترددين علي المستشفى.



التدخل السريع

وقدم الشكر للفريق الطبي والادارى بمستشفى مطروح العام على التدخل السريع وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث وحثهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة المرضى من ابناء المحافظة وزائريها من مختلف الجنسيات.

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